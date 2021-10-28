شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام ميزة SharePlay الجديدة على هواتف أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل مؤخرًا أول إصدار iOS 15.1 وهو أول تحديث رئيسي لجهاز أيفون منذ إصدار نظام التشغيل الجديد، وقد تم الكشف عن iOS 15 في WWDC في يونيو، حيث جلب بعض الميزات البارزة مثل متصفح Safari المعاد تصميمه، ووضع التركيز، والنص المباشر، ودعم FaceTime خارج نظام أبل البيئي وغيرها، كما تم تحديد ميزة جديدة تسمى SharePlay مع نظام التشغيل الجديد ولكن تم تأجيلها لاحقًا والآن مع iOS 15.1، أصبح متاحًا للجمهور.

وتتيح ميزة SharePlay للمستخدمين بث الأفلام والتلفزيون والموسيقى والوسائط الأخرى باستخدام FaceTime، وعندما يقوم المستخدم بتشغيل الوسائط، يبدأ التشغيل على الفور للمجموعة بأكملها في نفس الوقت.

وتعمل الميزة فقط على طرز أيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1، لذلك إذا كنت ترغب في تجربة ميزة SharePlay على جهاز أيفون الخاص بك، فيمكنك اتباع الخطوات أدناه.

1. ابدأ مكالمة FaceTime مع مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

2. بعد الاتصال، افتح تطبيق بث الموسيقى أو الفيديو على جهازك، حاليًا، تدعم الميزة أبل Music و أبل TV فقط، لكن الشركة قالت إن دعم تطبيقات الطرف الثالث مثل Disney + و Twitch و HBO max وغيرها سيكون متاحًا قريبًا، لكن ضع في اعتبارك أن جميع المشاركين في المكالمة يجب أن يكون لديهم اشتراكات في هذه التطبيقات.

3. بمجرد أن تلعب شيئًا ما، سيحصل المشاركون الآخرون على مطالبة بقبول أو رفض طلب SharePlay.

4. عند تشغيل أي موسيقى أو فيديو، ستتم مشاركته تلقائيًا مع المستخدمين الآخرين أيضًا.

5. يمكنك أيضًا النقر فوق الرمز الخامس على شريط الاتصال في الأعلى لمشاركة شاشتك بالكامل بما في ذلك تطبيقات ومحتوى الطرف الثالث.

6. لإنهاء SharePlay، يمكنك النقر فوق الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من جهازك، والنقر فوق رمز SharePlay وتحديد إنهاء SharePlay.

7. العملية مماثلة لأجهزة أيفون و iPad.