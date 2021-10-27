شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقترب من لقب الأغنى فى التاريخ بـ 300 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب المليادير "إيلون ماسك" هذه الأيام، من تحقيق لقب أغنى شخص فى التاريخ، مع اقتراب ثروته من 300 مليار دولار.وقال موقع "فوربس" إن صافى ثروة إيلون ماسك، تقدر بنحو 271.3 مليار دولار مع إغلاق السوق يوم الاثنين الماضى، بزيادة حوالي 41.7 مليار دولار عن إغلاق يوم الجمعة، وهى قفزة تمثل ما يقرب من 13 ٪ في أسهم "شركة تسلا".

وتشكل حصة ماسك البالغة 21٪ الجزء الأكبر من ثروته، لكنه يمتلك أيضًا حصة أقلية في شركة الصواريخ الخاصة التي أسسها في عام 2002 ، SpaceX



إيلون ماسك

ولن تجد الكثير من العقارات أو العديد من الأصول القيمة الأخرى في محفظة ماسك، فعلى الرغم من ثروته الضخمة، ظل الملياردير المولود في جنوب إفريقيا يعيش أسلوب حياة صارم بشكل نسبى.

وفي ربيع عام 2020 ، تعهد بالتخلي عن الجزء الأكبر من ممتلكاته المادية، اعتبارًا من شهر يونيو، كان مكان الإقامة الرئيسي لماسك عبارة عن منزل إيجار "قابل للطي ومجهز مسبقًا"، بحجم شقة استوديو، في بوكا تشيكا، تكساس، حيث تنتج شركة سبيس إكس Starships.

ويوم الإثنين الماضى، رفض ماسك أحدث مقترحات الضرائب التي يأمل الديمقراطيون أن تساعد في تمويل خطة الإنفاق الخاصة بهم، والتي قد تتطلب من أصحاب المليارات وأولئك الذين يكسبون دخلًا يتجاوز 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل دفع ضرائب سنويًا على القيم المتزايدة لأسهمهم و سندات، سيكون ذلك مرهقًا بشكل خاص لماسك، الذي يمتلك الكثير من ثروته الهائلة في أسهم Tesla المتداولة علنًا.