شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتجسس فيس بوك عليك عبر ميكرفون الموبايل؟ خدعة بسيطة تخبرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك اتهامات لفيس بوك طوال الوقت بأنه يتجسس على المستخدمين، لكن هل يستمع حقًا إليك عبر ميكروفونك؟، يشير كل شيء إلى أن الإجابة هي "لا"، ولكن يمكنك التحقق بنفسك إذا كان لديك جهاز أيفون.

وسيكون الوصول إلى ميكروفون الهاتف الذكي دون إذنك انتهاكًا كبيرًا للخصوصية، لكن مرارًا وتكرارًا، نرى ادعاءات بتطفل فيس بوك على محادثاتك الخاصة، وعادةً ما يكون مرتبطًا برؤية إعلان على فيس بوك لمنتج لم تبحث عنه - ولكنك تحدثت عنه في الحياة الواقعية.

الخبر السار هو أنه من السهل جدًا شرح ذلك على أنه مجرد صدفة، أو من خلال تذكر أن فيس بوك يعرف الكثير عنك دون الحاجة إلى الاستماع إلى محادثاتك الخاصة، وإذا لم تكن مقتنعًا، فإن جهاز iPhone الخاص بك لديه خدعة للتحقق مما إذا كانت هناك أي تطبيقات تستخدم الميكروفون الخاص بك، حيث إنها طريقة مؤكدة لاكتشاف أي سلوك مخادع من أي تطبيق - بما في ذلك فيس بوك.

كيفية التحقق من وجود تجسس على فيس بوك

أولاً ، تأكد من تحديث iPhone الخاص بك إلى iOS 14 أو أحدث في الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

يضيف هذا التحديث "نقطة تحذير" تنبهك كلما تم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، وهذا يعني أنه إذا كان أي تطبيق يسجلك خلسة، فستعرف ذلك، حيث ستظهر نقطة برتقالية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الميكروفون - أو الكاميرا.

إذا كانت النقطة خضراء، فهذا يعني أن الكاميرا قيد الاستخدام، ومن خلال التمرير السريع إلى مركز التحكم الخاص بك، ستتمكن من رؤية تفاصيل حول التطبيق الذي يستخدم الميكروفون، وإذا كنت تشك في حدوث شيء ما، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات.

يمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، على سبيل المثال، وإذا كنت قلقًا حقًا، فيمكنك حذف التطبيق تمامًا.

فهل يستمع لك فيس بوك بالفعل؟

حسنًا، ربما تكون الإجابة الحقيقية أكثر ترويعًا - نحن (عن طريق الخطأ وبشكل مقصود) نعطي فيس بوك الكثير من المعلومات، ولا يحتاج إلى "الاستماع".

حيث ناقش الناس لسنوات ما إذا كانت شركات مثل فيس بوك تستمع إلى محادثاتهم، ولكن لم يكن هناك أبدًا أي دليل قوي - بخلاف الإشاعات والحكايات - على أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي يقوم بتسجيل محادثاتك.

ورفض فيس بوك المزاعم مرارًا وتكرارًا، مسلطًا الضوء على أنه يؤسس الإعلانات التي تراها على اهتماماتك ومعلوماتك من ملفك الشخصي، ولم يجد عدد من التحقيقات المستقلة أي دليل على أن عملاق التكنولوجيا الأمريكي يستمع سراً لمستخدميه.

ويقول الخبراء أنه في حين أن فيس بوك يخزن الكثير من البيانات، فمن غير المرجح أن تسجل الشركة سراً مئات الملايين من الأشخاص، حيث ان النقطة الأساسية هي أن فيس بوك ليس مضطرًا لذلك.

إنه يعرف ما يكفي عنك من بيانات التصفح ومعلومات الملف الشخصي لاستهدافك بإعلانات محددة للغاية، وقد نفى فيس بوك مرارًا وتكرارًا أنه يستخدم تسجيلات الميكروفون لاستهداف الإعلانات.

وقال متحدث باسم الشركة: "لا يستخدم فيس بوك ميكروفون هاتفك لإعلام الإعلانات أو لتغيير ما تراه في موجز الأخبار"، و"اقترحت بعض المقالات الحديثة أننا يجب أن نستمع إلى محادثات الأشخاص حتى نعرض عليهم إعلانات ذات صلة. هذا ليس صحيحًا.

وقال "نعرض الإعلانات استنادًا إلى اهتمامات الأشخاص ومعلومات الملف الشخصي الأخرى - وليس ما تتحدث عنه بصوت عالٍ، "لا نصل إلى الميكروفون الخاص بك إلا إذا أعطيت إذن تطبيقنا وإذا كنت تستخدم بنشاط ميزة معينة تتطلب الصوت.

لماذا تشعر أن فيس بوك يتطفل عليك؟

يكمن سحر الإعلانات المستهدفة في أنها يجب أن تشعر بأنها ذات صلة بك - حتى لو لم تستطع معرفة السبب، ولا يحتاج فيس بوك إلى التجسس على محادثاتك الواقعية، لأنك تقوم بتسليم الكثير من المعلومات على أي حال.

حيث يمكن للمعلنين استخدام المعلومات المستقاة من نشاطك عبر الويب، على أجهزة متعددة، حتى إذا لم تكن مسجلاً للدخول إلى فيس بوك أو خدمات أخرى، وسيعرفون على الأرجح المكان الذي تعيش فيه، وماذا تحب، ومن هم أصدقاؤك، ومقدار الأموال التي تجنيها، ومعتقداتك السياسية وغير ذلك الكثير.

لذلك عندما تحصل على إعلانات عن شيء تحدثت عنه بصوت عالٍ، فمن شبه المؤكد أن المعلنين فقط هم من يجيدون توقع اهتماماتك، ومن الممكن أيضًا أن تكون هناك حملة إعلانية قيد التشغيل، وقد شاهدت إعلانًا ولم تلاحظه، لقد تحدثت بعد ذلك عن ذلك، ولم تدرك أبدًا أنه قد تم الإعلان عنك، وعندها فقط لاحظت الإعلانات المستقبلية - التي تبدو فجأة مريبة.