تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز أيفون أرخص العام المقبل بشاشة 4.7 بوصة

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة أن شركة آبل ستطلق جهاز أيفون أرخص العام المقبل في شكل "أيفون SE Plus"، حيث سيكون حجم شاشة الهاتف 4.7 بوصة وليس أي شيء أكبر من ذلك، ويقال إن شركة أبل تستخدم شاشة LCD لهذا الهاتف للحفاظ على انخفاض التكاليف.

ولم يتطرق تقرير حديث في أبل إلى الاستعداد لإطلاق أيفون آخر بشاشة 4.7 بوصة ويبدو أن المعلومات الجديدة من محلل شاشات العرض "روس يونغ"، وبصرف النظر عن حجم الشاشة والبطارية الأصغر، ستفضل أبل تقديم أحدث شرائحها جنبًا إلى جنب مع دعم 5G.

وإذا كنت تتساءل ما هى نسخة "Plus" من أيفون SE القادم، فمن المرجح أن تكون طريقة أبل للتلميح بسرعات أعلى بسبب مجموعة شرائح أفضل واتصال 5G، وكانت أبل قد استخدمت في وقت سابق "Plus" لتسليط الضوء على شاشة أكبر، كما هو الحال مع أيفون 7 plus و8 Plus ولكن لاحقًا تم إسقاط كلمة "Plus" وتم استبداله بـ Pro Max.

هاتف أبل أيفون SE 3 يبدو مثل أيفون XR

في الآونة الأخيرة، ذكر تقرير صادر عن شركة MyDrivers الصينية أن أيفون SE 3 سيكون آخر طراز للشركة مزود بشاشة LCD، ويشير التقرير أيضًا إلى أن الهاتف الذكي سيبدو مشابهًا لجهاز أيفون XR الذي تم إطلاقه في عام 2018، ومع عامل الشكل هذا، من السهل افتراض أن الشركة تخطط للتخلص التدريجي من ميزة Touch ID تمامًا.

وتشير جميع التقارير إلى حقيقة أنه سيكون هناك جهاز أيفون جديد بحجم 4.7 بوصة من أبل العام المقبل، ولكن هناك القليل من المعلومات حول اسم الجهاز، وتدعي بعض التقارير أنه قد يطلق عليه أيفون SE 3 وسيحل محل الهاتف الذكي "الصغير" في تشكيلة أيفون 14.