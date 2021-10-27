شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 2% فقط من ثروة إيلون ماسك يمكن أن تحل مشكلة الجوع فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن مجموعة صغيرة من أغنياء العالم يمكن أن يساعدون في حل مشكلة الجوع في العالم بجزء بسيط فقط من صافي ثروتهم، حيث قال ديفيد بيزلي في مقابلة على قناة CNN's Connect the World مع بيكي أندرسون، إن المليارديرات بحاجة إلى النهوض الآن، مستشهدين على وجه التحديد بأغنى رجلين في العالم، جيف بيزوس وإيلون ماسك.

ووفقا لما ذكره موقع "CNN"، أضاف "ستة مليارات دولار لمساعدة 42 مليون شخص سيموتون حرفيا إذا لم نصل إليهم.. هذا ليس معقدا."

وتضاعفت صافي ثروة المليارديرات الأمريكيين تقريبًا منذ بدء الوباء، حيث بلغت 5.04 تريليون دولار في أكتوبر، وفقًا للمجموعات التقدمية معهد الدراسات السياسية والأمريكيين من أجل العدالة الضريبية.

وقال بيزلي إن حدوث عاصفة كاملة من عدة أزمات، مثل تغير المناخ ووباء كوفيد -19، تعني أن العديد من الدول تطرق باب المجاعة.

أفاد تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، أن نصف سكان أفغانستان حوالى 22.8 مليون نسمة، يواجهون أزمة جوع حادة، وخلص التقرير إلى أن تفشي البطالة وأزمة السيولة يعني أن البلاد تتأرجح على حافة أزمة إنسانية، وأن 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون للخطر.

وأصدرت سلسلة من التقارير الجديدة من إدارة بايدن تحذيرًا صارخًا الأسبوع الماضي: ستكون آثار تغير المناخ واسعة النطاق وستشكل مشاكل لكل حكومة.

كما أنه من بين التقارير، توضح الإدارة بالتفصيل كيف يؤدي تغير المناخ إلى الهجرة، وهي المرة الأولى التي تعترف فيها حكومة الولايات المتحدة رسميًا بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، وتكافح المنظمات الإنسانية مثل برنامج الأغذية العالمي لإيصال الإمدادات إلى المحتاجين.