شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرق جديدة لجذب اللاعبين بخدمة الألعاب السحابية Stadia والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال خدمة الألعاب السحابية Stadia من Google تبتكر طرقًا جديدة لجذب اللاعبين ، وهي تحاول أخيرًا تجربة طريقة تم اقتراحها لسنوات: تجارب مجانية محدودة الوقت للألعاب بأكملها، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت مناسبة لك.

وفقًا لتقارير 9to5Google، يمكنك الآن الانتقال إلى Stadia وتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك وتشغيل نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 دقيقة من Hello Engineer.

نقلت The Verge عن ممثلى Stadia أن هذه تجربة ستجريها Google على مدار الشهرين المقبلين، وستتضمن عناوين أخرى مختارة في الأسابيع المقبلة، لن تستغرق الجلسات دائمًا 30 دقيقة، وقد لا ترى نفس الألعاب مثل أي شخص آخر.

وبحسب ما نقله موقع The Verege، تمتلك Google أيضًا صفحة الويب المخصصة هذه للإصدارات التجريبية المجانية الأخرى التي قد تقدمها في المستقبل، على الرغم من أنك ستجد Hello Engineer هناك فقط في الوقت الحالي، جربت Google سابقًا بعض العروض التوضيحية المحدودة.

ولا يزال الأمر غير سلس كما يمكن أن يكون، لا يزال يتعين عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google هذا (حتى إذا قمت بالفعل بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك لـ Gmail و Drive ، فلا يزال يتعين عليك النقر فوق شاشة الصحة والسلامة وشاشة أخرى للتحقق من الوصول، ثم انتظر قليلاً حتى يتم تحميل اللعبة، ما زلنا لا نواجه الأمر "انقر على إعلان للعبة ما لتلعب هذه اللعبة.

لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما إذا أصبحت هذه ميزة قياسية في عناوين Stadia، فمن وجهة نظر مطور ألعاب أو ناشر، ليس هناك عمل مطلوب لإنشاء عرض توضيحي، وحقيقة أنها لعبة سحابية يجب أن تخفف من أي مخاوف تتعلق بالخصوصية، عندما وصل Gaikai إلى مشهد الألعاب السحابية منذ أكثر من عقد من الزمان، أظهر مفهوم اللعبة التي يمكن أن تكون لعبة منذ البداية.