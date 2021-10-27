شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض طائرة ناسا للإبداع فى متحف متنقل بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وكالة ناسا لمحبي الفضاء فرصة للوقوف وجهًا لوجه مع نماذج كاملة الحجم لطائرة هليكوبتر Mars Perseverance الرائدة وطائرة Ingenuity. وتأخذ وكالة الفضاء النماذج في جولة في متحف عبر الولايات المتحدة اعتبارًا من نهاية هذا الشهر كجزء من عرضها الترويجي الجديد Roving with Perseverance.

وحطت المثابرة على سطح المريخ في فبراير ، ومنذ ذلك الحين تعمل بجد ، وتبحث عن علامات على الحياة الميكروبية القديمة وتجمع عينات من صخور المريخ لإعادتها إلى الأرض وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وسافرت طائرة هليكوبتر إبداع ناسا إلى المريخ مع المثابرة ، وبعد وقت قصير من وصولها دخلت التاريخ عندما أصبحت أول طائرة تحلق على كوكب آخر.

منذ تحليقها لأول مرة قامت شركة Ingenuity بأكثر من اثنتي عشرة رحلة طيران ، يغطي العديد منها أكثر من 1000 قدم (305 متر). وتمت اختبارات طيران Ingenuity بشكل جيد لدرجة أن الطائرة تمكنت حتى من مساعدة المثابرة من خلال استكشاف المواقع لاستكشاف المركبة الجوالة.

إلى جانب نماذج المركبات الفضائية، ستعرض الحملة الترويجية أيضًا محادثات شخصية من العلماء والمهندسين المرتبطين مباشرة بمهمة المريخ الحالية، حيث يسعد المتحدثون بتلقي أسئلة من الجمهور.

وقالت ناسا: "ستشمل الأحداث الشخصية أنشطة حية في ثلاثة أماكن تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لهبوط المثابرة على المريخ"، مضيفة أن بعض المعروضات في الحملة الترويجية ستتضمن عروضاً رقمية مصحوبة بالفيديو، وصور حديثة تم التقاطها خلال المهمة، وحتى مقاطع صوتية من المريخ "لتوفير عينة حقيقية لما تواجهه المركبة الجوالة أثناء استكشافها للكوكب الأحمر."

ويمكن للزوار أيضًا الاستمتاع بالعديد من المعارض والعروض العلمية ، ومجموعات الصخور ، ومواد المركبات الفضائية ، و "محطات الصور الشخصية التفاعلية".

ورغم ذلك لن يتم عرض النماذج الكاملة للمثابرة والإبداع في جميع المتاحف التي يزورها المعرض المتنقل، وتشمل النماذج التي ستعرض نماذج كاملة الحجم متحف الطيران في سياتل؛ المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن العاصمة؛ مركز Steven F. Udvar-Hazy في شانتيلي، فيرجينيا؛ و Exploratorium في سان فرانسيسكو؛ متحف باسل البحر والجو والفضاء في مدينة نيويورك ؛ القبة السماوية كلارك في مدينة سولت ليك ؛ و Adler Planetarium في شيكاغو.