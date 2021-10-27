شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: نقل دردشة واتساب من آيفون إلى اندرويد متاح عبر Pixel والهواتف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أن ميزة ترحيل سجل الدردشة في WhatsApp لجلب رسائلك من أجهزة آيفون إلى Android متاحة الآن على "جميع هواتف Pixel" وأنها "ستتوفر على الهواتف الذكية الجديدة التي يتم إطلاقها مع Android 12." كانت الميزة متاحة بالفعل لهواتف Samsung ولكنها ستجعل تجربة التبديل من iOS إلى Android أسهل ، حيث لن تضطر إلى التخلي عن سجل رسائلك حسبما نقل موقع The verege.

ويجب أن تكون العملية بسيطة نسبيًا، طالما أنك تمتلك واتساب محدثًا على كل من هاتف iPhone و Android ، ولديك كابل USB-C إلى Lightning في متناول يدك. تقول جوجل أنه أثناء إعداد هاتفك الذي يعمل بنظام اندرويد ، ستتم مطالبتك بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام جهاز iPhone ، مما يتيح لك بدء عملية النقل.

تقول جوجل أن جهاز آيفون الخاص بك لن يتلقى أي رسائل WhatsApp أثناء نقل رسائلك ، لذلك يجب ألا تفقد أي شيء أثناء التبديل.

كما أشارت أن مصنعي الهواتف الذكية يمكنهم إضافة دعم لهذه الميزة عند تحديث هواتفهم إلى Android 12 ، لذلك من الممكن أن يتمكن أولئك الذين لديهم هواتف حالية من الوصول إليها في مرحلة ما.

تقول جوجل إنها تعمل مع شركات تصنيع الهواتف للتأكد من أن الهواتف التي تعمل بنظام Android 12 تدعم عمليات النقل.