تكنولوجيا: علماء بريطانيون يلتقطون أوضح صورة على الإطلاق للبكتيريا الحية

القاهرة - سامية سيد - التقط علماء المملكة المتحدة أوضح صورة على الإطلاق للبكتيريا الحية، حيث سلطوا الضوء على طبقة خارجية واقية لها، والتي تجعل قتل بعضها صعبًا للغاية، فتكشف الصور أن البكتيريا لها غشاء خارجي واقي لا يمكن اختراقه بشكل موحد، فهي في الواقع تحتوي على نقاط أقوى وأضعف على أسطحها، ففي هذه البكتيريا، يتكون الغشاء الخارجي من شبكات كثيفة من اللبنات البروتينية.



أوضح صورة للبكتيريا الحية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توجد بقع خالية من البروتين من السلاسل السكرية المعروفة باسم جليكوليبيدات فيها، ويمنع الغشاء الخارجي الصلب للبكتيريا المضادات الحيوية من اختراق جدار الخلية، مما يتسبب فى مقاومة مضادات الميكروبات للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية ويشكل خطرًا.

قال الباحث المشارك بارت هوجينبوم، عالم الفيزياء الحيوية في جامعة كوليدج لندن، إن معرفة أن هناك فجوات صغيرة في البقع التي لا تحتوي على بروتين تشير إلى أنه قد تكون هناك نقاط ضعف يمكن استهدافها بالمضادات الحيوية.

وأجرى الدراسة التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences فريق Hoogenboom في UCL ، جنبًا إلى جنب مع باحثين في المختبر الفيزيائي الوطني King's College London وجامعة أكسفورد وجامعة برينستون.

وأضاف هوجنبوم: "الغشاء الخارجي هو حاجز هائل ضد المضادات الحيوية وهو عامل مهم في جعل البكتيريا المعدية مقاومة للعلاج الطبي"، موضحا، "ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح نسبيًا كيفية وضع هذا الحاجز معًا، ولهذا السبب اخترنا دراسته بمثل هذه التفاصيل."

قامت جورجينا بين، الباحثة في مختبر Hoogenboom، بتشغيل إبرة صغيرة لا يتجاوز عرضها بضعة نانومترات فوق بكتيريا E. coli الحية، ومكنتها العملية، المعروفة باسم الفحص المجهري للقوة الذرية، من تصور الهياكل الجزيئية على سطح الكائن الحي.

تمكنت بين من تصوير السطح الكامل لبكتيريا الإشريكية القولونية، بدقة عالية بشكل مذهل تقل عن خمسة نانومترات أي حوالي 1/10000 من سمك شعرة الإنسان.