- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء بريطانيون يلتقطون أوضح صورة على الإطلاق للبكتيريا الحية والان مع تفاصيل الخبر
أوضح صورة للبكتيريا الحية
قال الباحث المشارك بارت هوجينبوم، عالم الفيزياء الحيوية في جامعة كوليدج لندن، إن معرفة أن هناك فجوات صغيرة في البقع التي لا تحتوي على بروتين تشير إلى أنه قد تكون هناك نقاط ضعف يمكن استهدافها بالمضادات الحيوية.
وأجرى الدراسة التي نُشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences فريق Hoogenboom في UCL ، جنبًا إلى جنب مع باحثين في المختبر الفيزيائي الوطني King's College London وجامعة أكسفورد وجامعة برينستون.
وأضاف هوجنبوم: "الغشاء الخارجي هو حاجز هائل ضد المضادات الحيوية وهو عامل مهم في جعل البكتيريا المعدية مقاومة للعلاج الطبي"، موضحا، "ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح نسبيًا كيفية وضع هذا الحاجز معًا، ولهذا السبب اخترنا دراسته بمثل هذه التفاصيل."
قامت جورجينا بين، الباحثة في مختبر Hoogenboom، بتشغيل إبرة صغيرة لا يتجاوز عرضها بضعة نانومترات فوق بكتيريا E. coli الحية، ومكنتها العملية، المعروفة باسم الفحص المجهري للقوة الذرية، من تصور الهياكل الجزيئية على سطح الكائن الحي.
تمكنت بين من تصوير السطح الكامل لبكتيريا الإشريكية القولونية، بدقة عالية بشكل مذهل تقل عن خمسة نانومترات أي حوالي 1/10000 من سمك شعرة الإنسان.