شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثروة إيلون ماسك تقفز بأكثر من 25 مليار دولار في يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، بـ 25.6 مليار دولار بعد أن قفزت أسهم شركته بأكثر من 12% لتتجاوز قيمتها السوقية التريليون دولار وفقا لما نقلته CNBC.

وبحسب مؤشر Forbes لأثرياء العالم، ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى 255.2 مليار دولار من 229.6 مليار دولار، أي بـ 11% في تداولات الاثنين الماضى 25 أكتوبر.

وارتفعت أسهم Tesla بعد طلب شركة تأجير السيارات العالمية Hertz من الشركة 100 ألف سيارة لتضيفها إلى اسطولها بنهاية عام 2022.

ويمتلك إيلون ماسك 21% من شركة Tesla، ولكنه رهن أكثر من نصف حصته كضمان لقروض.