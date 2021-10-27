شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تنزيل قصة منشورة على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل قصص انستجرام صور ومقاطع فيديو يتم نشرها على ملفك الشخصي وتستمر لمدة 24 ساعة، نظرًا لوجود حد زمني لمدة ظهور القصة للجميع، فلديك العديد من الخيارات لحفظ قصة انستجرام الخاصة بك في تطبيقك أو هاتفكن وكذلك يمكنك تنزيل قصة شخص آخر أو حفظها، وهو الأمر الذى نقدمه في خطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية تنزيل قصة انستجرام

هناك طريقتان يمكنك اتباعهما لحفظ قصصك:

1. افتح Instagram وسجل الدخول إليه.

2. اضغط على قصتك، في الزاوية العلوية اليسرى، لعرض المشاركات التي أضفتها إلى قصتك.

3. اختر القصة التي ترغب في حفظها واضغط على النقاط الثلاث في أسفل اليمين ثم اضغط فوق حفظ (iPhone) أو حفظ الصورة / الفيديو (Android).

4. على جهاز iPhone ، حدد "حفظ الصورة / الفيديو" لحفظ تلك القصة المحددة، ولحفظ كل قصصك الحالية كفيديو واحد ، اضغط فوق حفظ القصة، لكن يتعين على مستخدمي Android حفظ كل قصة على حدة.

تتضمن الطريقة البديلة حفظ قصة Instagram تلقائيًا في أرشيف التطبيق أو في ذاكرة هاتفك:

1. على Instagram، انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك واضغط على أيقونة القائمة المكونة من ثلاثة أسطر في الزاوية العلوية اليمنى.

2. اضغط على الإعدادات، ثم الخصوصية.

3. اضغط على قصة، وذلك أسفل عنوان الحفظ، يمكنك التبديل بين حفظ القصة في Camera Roll (iPhone) أو حفظ القصة في المعرض (Android) لحفظ القصص في تطبيق الصور بجهازك.

4. يمكنك أيضًا التبديل فقط على حفظ القصة في الأرشيف لحفظ الصور ومقاطع الفيديو في الأرشيف وليس على هاتفك.



كيفية تنزيل قصة انستجرام الخاصة بشخص آخر كيفية تنزيل قصة انستجرام الخاصة بشخص آخر ربما تكون أبسط طريقة لحفظ قصة انستجرام الخاصة بشخص آخر هي تسجيلها أو لقطة شاشة لها على جهاز محمول، ولن يقوم أي منهما بإخطار المستخدم.

وهناك أيضًا خيار استخدام موقع ويب تابع لجهة خارجية مثل Toolzu، والذي يمكن أن يسمح لك بحفظ قصة انستجرام الخاصة بك أو قصة شخص آخر ، طالما أن حسابهم ليس حسابًا خاصًا.

1. انتقل إلى أداة تنزيل Instagram Story الخاصة بـ Toolzu في مستعرض ويب على سطح المكتب.

2. اكتب اسم مستخدم الحساب الذي تريد تنزيل قصته، مع تضمين الرمز @.

3. حدد القصة الفردية التي تريدها واضغط فوق تنزيل.