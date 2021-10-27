شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تعلن عن برنامج أليكسا لأنظمة الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمازون عن برنامجين جديدين يدمجان أليكسا في المستشفيات والمجتمعات السكنية لكبار السن، ويتم تشغيلها من خلال برنامج Alexa Smart Properties، الذي يسمح للمؤسسات بالتحكم في نظام أليكسا المركزى ، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

وتم تصميم Alexa Smart Properties خصيصًا لتلبية احتياجات مجتمعات كبار السن ومرافق الرعاية الصحية، مع تبسيط عملية نشر وإدارة الأجهزة التي تدعم أليكسا على نطاق واسع، مما يساعد في تقديم تجارب أليكسا مخصصة للمقيمين والمرضى، وزيادة إنتاجية فريق الرعاية والكفاءة التشغيلية.

وقالت ليرون توريس، مديرة برنامج Alexa Smart Properties: تواصلت المستشفيات ومجتمعات كبار السن معنا في وقت مبكر من الوباء وطلبت منا المساعدة في إعداد أليكسا في المجتمعات.

وأرادت المستشفيات طرقًا للتفاعل مع المرضى دون استخدام معدات الحماية. بينما أرادت مجتمعات كبار السن ربط السكان بأفراد الأسرة والموظفين.

ويتيح البرنامج للمستشفيات والمجتمعات السكنية لكبار السن استخدام أجهزة Echo لإرسال إعلانات أو رسائل أخرى إلى غرف السكان.

وخلال وباء فيروس كورونا، اعتمدت العديد من المرافق على أوراق مطبوعة يتم توصيلها عبر فتحات أبواب المقيمين للإبلاغ عن التغييرات في البروتوكولات، مثل الوجبات أو الحجر الصحي.

ويتيح لهم برنامج أليكسا إرسال الرسائل على الفور إلى غرف المرضى. وتقول توريس: يمكن أن يكون الموظفون أكثر استعدادًا للقيام بمهام أخرى.

ويمكن للمقيمين أيضًا إجراء مكالمات عبر أليكسا مع أفراد العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة إلى الاعتماد على أحد الموظفين.

كما يمكن أيضًا لجهات الاتصال المعتمدة الاتصال عبر أليكسا. ويمكن للمرفق تمكين الاتصال بمجموعة من جهات الاتصال التي وافق عليها المقيم وأفراد الأسرة عند وصولهم.

وقالت أمازون إن شبكتين من مجتمع كبار السن، Atria و Eskaton، تضيفان أليكسا إلى بعض المرافق. ورفضت الشركة الإفصاح عن تكلفة البرنامج لتلك المرافق.

وفي المستشفيات، يتيح برنامج Alexa Smart Properties للممرضات التواصل مع المرضى من خلال ميزات الاتصال الداخلي دون الحاجة إلى الدخول إلى غرف المرضى.

كما يمكن للمرضى طرح الأسئلة، أو يمكن للممرضات التحقق من شعور شخص ما من خلال ميزة Drop In.

وتقول توريس: هذا يمكّن المستشفيات من زيادة الإنتاجية وتكون قادرة على التوفير في الإمدادات الطبية. ويمكن للمستشفيات أيضًا إرسال المعلومات والإعلانات إلى المرضى من خلال أليكسا.

وتقول توريس إنه يمكن للمرضى التبديل إلى وضع عدم الإزعاج. وقالت أمازون إن مركز سيدارز سايناي الطبي الدولى .

وفي لوس أنجلوس ونظام باي كير الصحي في فلوريدا ومستشفى بوسطن للأطفال وهيوستن ميثوديست يضيفون أليكسا إلى منشآتهم.