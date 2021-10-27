شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موتورولا تطلق ساعتها الذكية الجديدة المميزة بحلول نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعة ذكية جديدة تحمل علامة Motorola في طريقها لإطلاقها بحلول نهاية العام، وفقًا لبيان صحفي نشرته CE Brands ، المالكين الحاليين لعلامة Motorola التجارية للساعات الذكية.

وذكر تقرير " digital trend " التقنى إن الشركة ادعت أنها أكملت بالفعل العمل على Moto Watch 100 ، واصفة إياها بأنها ساعة ذكية متميزة بأسعار معقولة ستدخل حيز الإنتاج الضخم خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ أحدث ساعتنا الذكية ، Moto Watch 100 ، المصممة لنقطة سعر للمبتدئين، الإنتاج الضخم في نوفمبر 2021. مع وجود العديد من بائعي التجزئة الرئيسيين في صف الطلبات الأولية لاختبار المنتج، نعتقد أن علامة Motorola التجارية إلى جانب الساعة الذكية ذات الشعور المتميز في متناول اليد، من المحتمل أن تكون منتجًا مزعجًا حقًا، "كما جاء في البيان .

ولن تكون هذه هى المرة الأولى التى تشارك فيها CE Brands تقارير عن ساعة ذكية قادمة في مستندات المستثمرين. شاركت الشركة في وقت سابق من هذا العام أخبار Moto G Smartwatch و Moto One و Moto Watch. من المتوقع أن يتم تشغيل أحد هذه الأجهزة بواسطة Qualcomm Snapdragon 4100، ومع ذلك ، مع دخول Moto Watch 100 بالفعل في الإنتاج الضخم ، فمن المحتمل ألا تكون مجموعة الشرائح جاهزة لإطلاق موسم العطلات.

وهناك تكهنات من 9to5Google بأن Moto Watch 100 هي علامة تجارية جديدة لما قبل الإطلاق لساعة Moto G الذكية التي لم يتم إصدارها ، وهي تسمية تناسب طبيعتها كساعة للمبتدئين، من المحتمل أن النقص في الرقائق كان عاملاً ترك الجهاز غير مطروح لمعظم العام ، خاصةً عندما عانت خطط Samsung نتيجة لذلك.

وهذة أيضًا ليست نهاية إصدارات Motorola smartwatch ستأتي ساعتان ذكيتان أخريان تحملان علامة Motorola بحلول نهاية مارس 2022 ومن المتوقع أن تكونا أكثر قوة من الساعات المتوسطة المستوى مقارنةً بالساعة المبتدئة 100، وقد تكون هاتان الساعتان هما Moto One و Moto Watch (وإن تم تغيير علامتها التجارية إلى Moto Watch 100S و 200 على التوالي) التى تم رصدها فى وقت سابق من العام .