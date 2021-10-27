شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تطلق SpaceX's Crew-3 ورواد الفضاء سيعملون على متن المختبر المدارى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام قليلة من إطلاق سبيس إكس لأربعة رواد فضاء آخرين إلى الفضاء ، أصدرت وكالة ناسا مقطعًا دعائيًا يسلط الضوء على المهمة.

وقالت وفقا لتقرير digital trend التقنى إن رواد الفضاء Crew-3 المتجهون إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأحد 31 أكتوبر المقبل هم راجا شارى من ناسا وتوم مارشبورن وكايلا بارون إلى جانب ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيطلقون على متن مركبة فضائية SpaceX Crew Dragon فوق صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء فى فلوريدا، وتمثل المهمة إطلاق الطاقم الرابع باستخدام أجهزة SpaceX ، بعد أول رحلة رائد فضاء Crew Dragon فى صيف عام 2020.

وفى المقطع الدعائى قالت كاثي لودرس، المدير المساعد لعمليات الفضاء في وكالة ناسا: "الطاقم الصاعد سيقوم بمزيد من العلم ويدفع حدود التكنولوجيا.

وسيعيش رواد الفضاء الأربعة ويعملون على متن المختبر المداري لنحو ستة أشهر ، ويقومون بتجارب علمية في ظروف الجاذبية الصغرى ويقومون بالسير في الفضاء لمواصلة العمل على ترقية إمدادات الطاقة بالمحطة، وقد يكون هناك وقت لحفل عشاء أو اثنين .

وخلال فترة وجودهم في الفضاء ، سيرحب رواد فضاء الطاقم 3 بطقمين خاصين مختلفين في محطة الفضاء الدولية ، بما في ذلك السياح اليابانيون على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز في نهاية هذا العام، ومهمة أكسيوم Ax-1 التى ترسل أول طاقم خاص إلى محطة الفضاء الدولية فى أوائل عام 2022.

ورواد الفضاء Crew-3 المتجهون إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) يوم الأحد، 31 أكتوبر، هم راجا شاري من ناسا وتوم مارشبورن وكايلا بارون، إلى جانب ماتياس مورير من وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيطلقون على متن مركبة فضائية SpaceX Crew Dragon فوق صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، وتمثل المهمة إطلاق الطاقم الرابع باستخدام أجهزة SpaceX ، بعد أول رحلة رائد فضاء Crew Dragon في صيف عام 2020.

وفى المقطع الدعائى قالت كاثي لودرس، المدير المساعد لعمليات الفضاء في وكالة ناسا: "الطاقم الصاعد سيقوم بمزيد من العلم ويدفع حدود التكنولوجيا".

كما سيعيش رواد الفضاء الأربعة ويعملون على متن المختبر المداري لنحو ستة أشهر ، ويقومون بتجارب علمية في ظروف الجاذبية الصغرى ويقومون بالسير في الفضاء لمواصلة العمل على ترقية إمدادات الطاقة بالمحطة. قد يكون هناك وقت لحفل عشاء أو اثنين .

وخلال فترة وجودهم في الفضاء ، سيرحب رواد فضاء الطاقم 3 بطقمين خاصين مختلفين في محطة الفضاء الدولية ، بما في ذلك السياح اليابانيون على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز في نهاية هذا العام، ومهمة أكسيوم Ax-1 التي ترسل أول طاقم خاص إلى محطة الفضاء الدولية. في أوائل عام 2022.

Marshburn هو العضو الوحيد في Crew-3 الذي ذهب إلى الفضاء من قبل، وفي الواقع ستكون هذه هي مهمته الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبته الثالثة ، حيث كان المخضرم الفضائي يسافر سابقًا على متن مكوك الفضاء إنديفور ومركبة الفضاء الروسية سويوز.

وسافر شاري مع القوات الجوية الأمريكية وشارك في مهام قتالية في العراق، بينما تخرج بارون من الأكاديمية البحرية الأمريكية بدرجة البكالوريوس في هندسة النظم. هى ضابطة حرب غواصات مؤهلة.

وحصل ماورير المولود في ألمانيا على عدد من الجوائز الوطنية لأبحاثه المتميزة في مجال علوم المواد ، وقبل خمس سنوات أمضى ما يزيد قليلاً عن أسبوعين تحت الماء كجزء من الجهود المبذولة لاختبار تقنيات وأدوات الاستكشاف لبعثات المريخ المستقبلية.

وأثناء التحضير لمهمته الفضائية الأولى ، أعطى ماورير في وقت سابق من هذا العام لمحبي الفضاء نظرة خاطفة حصرية على الاستعدادات لإقامته القادمة في محطة الفضاء ، وأظهر أيضًا مهارة جديدة مهمة يجب على رواد الفضاء تعلمها قبل التوجه إلى هناك.