شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيف تحمى حسابك على Instagram من التصيد والاحتيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشكل حماية الحساب ومساعدة مجتمعنا في الحفاظ على أمان حساباتهم أمراً في غاية الأهمية لنا في Instagram. وفي سبيل ذلك، وفرت انستجرام العديد من الأدوات لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم على Instagram ضد هجمات التصيد والنشاط المشبوه، كما تتواصل جهود الشركة بشكل دائم لتحسين ميزات الأمان وتحديثها لضمان الحفاظ على مجتمعنا آمناً.

خمس خطوات أساسية للمساعدة في الحفاظ على أمان حساباتكم:

فحص الأمان: ميزة جديدة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على أمان حساباتهم على Instagram.

سيوجه فحص الأمان الأشخاص، الذين ربما تعرضت حساباتهم للاختراق، من خلال الخطوات اللازمة لتأمينها.

يتضمن ذلك التحقق من نشاط تسجيل الدخول ومراجعة معلومات الملف الشخصي وتأكيد الحسابات التي تشارك معلومات تسجيل الدخول وتحديث معلومات الاتصال لاسترداد الحساب مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

تمكين المصادقة الثنائية: توصي الشركة بإعداد مصادقة ثنائية، وهي ميزة أمان تساعد على حماية حساب Instagram وكلمة المرور الخاصة بك.

تعني المصادقة الثنائية أنك ستتلقى إشعاراً أو سيُطلب منك إدخال رمز تسجيل دخول خاص عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز لا نتعرف عليه.

توجه إلى الأمان في الإعدادات الخاصة بك وقم بتفعيل ذلك عبر بضع نقرات فقط، إما باستخدام رقم هاتفك أو تطبيق المصادقة مثل Duo Mobile أو Google Authentication.

إتاحة طلبات تسجيل الدخول: عندما تقوم بإعداد مصادقة ثنائية على Instagram، ستتلقى تنبيهاً عندما يحاول شخص ما تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو متصفح لا نتعرف عليه.

ستخبرك هذه التنبيهات بالجهاز الذي حاول تسجيل الدخول ومكانه.

يمكنك الموافقة على الطلب أو رفضه فوراً من أجهزتك التي تم تسجيل دخولها بالفعل.

يمكنك أيضاً عرض قائمة الأجهزة التي سجلت الدخول مؤخراً إلى حسابك على Instagram في أي وقت من خلال قائمة "الإعدادات"، ثم "الأمان"، ثم "نشاط تسجيل الدخول".

إذا لم تتعرف على معلومات تسجيل دخول حديثة، يمكنك تسجيل الخروج من ذلك الموقع أو الجهاز وإخبارنا بأن تسجيل الدخول لم يتم من خلالك.

تحديث رقم هاتفك وبريدك الإلكتروني: تأكد من تحديث بريدك الإلكتروني وأرقام الهواتف المرتبطة بجهازك.

بهذه الطريقة إذا حدث شيء ما لحسابك، يمكن للشركة الوصول للمستخدم. تتيح لك هذه الخطوات استرداد حسابك حتى إذا تم تغيير معلوماتك بواسطة أحد المخترقين.

لن يرسل لك Instagram رسالة مباشرة: على مدار الأشهر القليلة الماضية، شهدت الشركة ارتفاعاً في الحسابات الخبيثة التي تراسل الأشخاص عبر الرسائل المباشرة لمحاولة الوصول إلى المعلومات الحساسة مثل كلمة المرور للحساب.

قد يخبرونك أن حسابك معرض لخطر الحظر، أو أنك تنتهك سياساتنا المتعلقة بالملكية الفكرية، أو أن صورك تتم مشاركتها في مكان آخر.

غالباً ما تكون هذه الرسائل خادعة وتنتهك سياسة الشركة. عندما تكتشف هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، فإن الشركة تتخذ إجراءات ضدها، لكنها تشجعك أيضاً على الإبلاغ عن المحتوى وحظر الحساب.

تذكر: لن يرسل لك Instagram رسالة مباشرة. إذا أراد Instagram يوماً ما الوصول إليك بشأن حسابك، فسنقوم بذلك عبر قائمة "رسائل البريد الإلكتروني من Instagram" في إعداداتك، وهو المكان الوحيد الذي ستجد فيه اتصالاً مباشراً وحقيقياً من الشركة على التطبيق.

الإبلاغ عن المحتوى والحسابات التي تجدها موضع شك: فيما تعمل الشركة دائماً على تحسين تقنياتنا لمكافحة الاتجاهات والتقنيات الجديدة التي قد يستخدمها المتسللون والحسابات غير المرغوب فيها، يمكنك أيضاً الابلاغ عن أجزاء من المحتوى من خلال النقر على النقاط الثلاث الموجودة أعلى المنشور، سواء برسالة، أو عن طريق زيارة الحساب والإبلاغ مباشرة من الملف الشخصي.