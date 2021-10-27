شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيسبوك ينفق 10مليارات دولار على قسم metaverse فى عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط فيسبوك لإنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام على Facebook Reality Labs ، قسم metaverse المكلف بإنشاء أجهزة وبرامج ومحتوى AR و VR.

وقالت الشركة في بيان أرباحها للربع الثالث: "نحن ملتزمون بتحقيق هذه الرؤية طويلة المدى، ونتوقع زيادة استثماراتنا على مدى السنوات العديدة القادمة"، يرى Facebook أن AR و VR أساسيان "للجيل القادم من التجارب الاجتماعية عبر الإنترنت" وفقا لما نقله موقع The verege.

ومن الواضح أن القسم، الذي يصنع بالفعل سماعة الرأس Oculus Quest ومجموعة Portal لأجهزة الاتصال، يتم وضعه على أنه الشيء الكبير التالي داخل Facebook على سبيل المثال، كان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج يتحدث عن metaverse بدون توقف خلال الأشهر العديدة الماضية.

وقال Facebook إنه سيبدأ في الإبلاغ عن أرباح خاصة بقطاع Reality Labs الخاص به، بينما سيتم الإبلاغ عن أعمال الإعلانات الرئيسية في Facebook - التي بلغت 28 مليار دولار في الربع الأخير وحده - ضمن مجموعة أخرى. إنها إشارة للمستثمرين على أن أعمال Reality Labs مهمة ويجب الحكم عليها بشكل منفصل عن تقييمهم لفيسبوك.