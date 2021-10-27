شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج: هناك 3.6 مليار شخص على فيس بوك الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك عقب مكالمة الأرباح الخاصة بالشركة، أن الشركة أحرزت نمو كبير هذا الربع عبر عدد من أولويات المنتجات، فيما يستمر هذا المجتمع في النمو، ويوجد الآن ما يقرب من 3.6 مليار شخص يستخدمون بنشاط خدمة واحدة أو أكثر من خدمات الشركة.

وأضاف زوركبيرج أن الشركة واجهت عقبات في الإيرادات هذا الربع ، بما في ذلك من تغييرات أبل التي لا تؤثر سلبًا على أعمال الشركة فحسب، بل تؤثر أيضًا على ملايين الشركات الصغيرة في وقت صعب بالفعل بالنسبة لهم في الاقتصاد.

وقال زوكربيرج :"أعتقد أنه يجب التدقيق في المنظمات الكبيرة وأنا أفضل أن أعيش في مجتمع حيث هم أكثر من مجتمع لا يمكن أن يكونوا فيه، النقد حسن النية يساعدنا على التحسن، لكن وجهة نظري هي أن ما نراه هو جهد منسق لاستخدام المستندات المسربة بشكل انتقائي لرسم صورة خاطئة لشركتنا".

وأضاف: "الحقيقة هي أن لدينا ثقافة مفتوحة حيث نشجع المناقشة والبحث حول عملنا حتى نتمكن من إحراز تقدم في العديد من القضايا المعقدة التي ليست خاصة بنا فقط، لدينا برامج رائدة في الصناعة لدراسة تأثيرات منتجاتنا وتوفير الشفافية في تقدمنا ​​لأننا نهتم بالحصول على ذلك بالشكل الصحيح".

واستكمل: "عندما نتخذ قرارات، نحتاج إلى الموازنة بين الأسهم الاجتماعية المتنافسة، مثل حرية التعبير مع تقليل المحتوى الضار، أو تمكين الخصوصية المشفرة القوية مع دعم تطبيق القانون، أو تمكين البحث والتشغيل البيني مع تأمين البيانات قدر الإمكان، من الجيد القول إننا لا نحل هذه المقايضات المستحيلة لأننا نركز فقط على كسب المال، ولكن الحقيقة هي أن هذه الأسئلة لا تتعلق في المقام الأول بأعمالنا، بل تتعلق بموازنة القيم الاجتماعية الصعبة".