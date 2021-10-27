شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق قمرا جديدا لتعزيز قدرات منظومتها لتحديد المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت اليابان في إطلاق قمر صناعي جديد إلى مدارات الأرض لينضم إلى منظومتها المخصصة لتحديد المواقع، وأشارت وسائل إعلام يابانية إلى أن شركة Mitsubishi Heavy Industries أطلقت صاروخا فضائيا من نوع H-2A من قاعدة "تانيجاشيما" في ولاية "كاجوشيما" الواقعة جنوب غرب البلاد، وحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا جديدا سينضم لمنظومة QZSS لتحديد المواقع.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر الجديد سيحل محل أول قمر من فئة Michibiki أطلق عام 2010، ومع إطلاقه سيصبح عدد الأقمار العاملة في المنظومة المذكورة 4 أقمار، كما يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 7 مع حلول عام 2023.

ويمكن لأقمار منظومة QZSS اليابانية تحديد المواقع على الأرض بنسبة خطأ تصل إلى 6 سم تقريبا، أي أنها أكثر دقة من أقمار منظومة GPS الأمريكية، لذا استحدثت اليابان شركة خاصة لاعتماد هذه الأقمار مستقبلا في تقديم خدمات تحديد المواقع لسائقي السيارات.

كما تتميز هذه المنظومة بدرجة عالية لتشفير الإشارات، الأمر الذي يسمح بحمايتها من تشويش الدول المعادية أو التنظيمات الإرهابية، لذا قد يتم اعتمادها للأغراض العسكرية في اليابان إضافة لاستخداماتها المدنية.