شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة "تحويل الكلام إلى نصوص" في خدمة مكالمات الفيديو Zoom؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك منصة Zoom ميزة تتيح القدرة للمستخدمين على تحويل الكلام المنطوق إلى نصوص، حيث تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي للتعرف على الكلام المنطوق من المستخدمين بلهجات مختلفة، ومن ثم تحويلها لكلام أشبه بالترجمة ليمكن للجميع فهم الكلام حتى وإن لم تسعفهم لهجتهم أو قدراتهم على فهم وسماع كافة الكلمات.

ميزة Zoom لتحويل الكلام لنصوص كشفت زووم عن إتاحتها لميزة تحويل الكلام إلى نصوص لجميع مستخدمي منصتها عبر التطبيقات أو سطح المكتب، في خطوة تهدف من خلالها لتمكين المزيد من المستخدمين على المنصة.

وتتوفر هذه الميزة في الوقت الحالي للغة للغة الإنجليزية، لكن الشركة قالت إنها ستعمل على توفيرها بلغات أخرى في المستقبل القريب لدعم المزيد من المستخدمين حول العالم، فيما كانت الشركة توفر ميزتها هذه للمستخدمين من أصحاب الحسابات ذات الاشتراكات المدفوعة، لكنها الآن أصبحت متوفرة لكافة الفئات.