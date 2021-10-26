شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك: رصدنا 5 مليارات دولار لضمان سلامة المستخدمين والقضاء على المحتوى الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك: "أنا فخور بسجلنا في التنقل في المفاضلات المعقدة التي تنطوي عليها خدمات التشغيل على نطاق عالمي، وأنا فخور بالبحث والشفافية التي نقدمها لعملنا، حيث إن برامجنا رائدة في الصناعة، ولقد قمنا باستثمارات ضخمة في مجال السلامة والأمن مع أكثر من 40 ألف شخص ونحن في طريقنا لإنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على السلامة والأمن في عام 2021".

واستكمل زوكربيرج: "أعتقد أن هذا أكثر من أي شركة تقنية أخرى، حتى مع تعديلها وفقًا للحجم، لقد وضعنا معيار الشفافية من خلال تقارير وأدوات التنفيذ الفصلية مثل أرشيف الإعلانات السياسية، كما أنشأنا نموذجًا جديدًا للباحثين الأكاديميين المستقلين للوصول إلى البيانات بأمان، ونحن رواد مجلس الرقابة كنموذج للتنظيم الذاتي، ونتيجة لذلك، نعتقد أن أنظمتنا هي الأكثر فعالية في تقليل المحتوى الضار عبر الصناعة، وأعتقد أن أي سرد ​​صادق لكيفية تعاملنا مع هذه المشكلات يجب أن يتضمن ذلك".