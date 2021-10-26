شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زوجة مارك زوكربيرج تكشف تعليمه البرمجةوكتابة الأكواد لابنتيه..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بريسيلا تشان، زوجة مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، أن ابنتيها، اللتين تبلغان من العمر خمس سنوات وأربع سنوات، تتعلمان بالفعل البرمجة مع والدهما المبتكر في مجال التكنولوجيا.

واعترفت طبيبة الأطفال السابقة، البالغة من العمر 36 عامًا، أنها تعتقد أن زوجها مؤسس فيسبوك، كان متمردًا بعض الشيء، عندما التقيا لأول مرة في هارفارد قبل 18عامًا، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



مارك زوكربيرج وأسرته

ومارك وبريسيلا، اللذان تزوجا عام 2012، لديهما طفلتين، ماكسيما، خمس سنوات ، وأوجست أربع سنوات، ويتضمن روتين وقت النوم قصصًا وكتابة الأكواد مع والدهما.

في حديثها إلى مجلة Sunday Times Magazine ، كشفت الأم لطفلين، التي تعتني بأطفالها في الصباح ، بينما مارك يكون بجانبهما قبل روتين وقت النوم: "في بعض الأحيان يقرؤون الكتب معًا، في بعض الأحيان الأخرى يقومون بكتابة الأكواد معًا".

وأضافت: "مارك كان يفعل ذلك مع أوجست منذ أن بلغت الثالثة من العمر".

ومن جهة أخرى قرر المدعي العام كارل راسين فى واشنطن العاصمة الأمريكية إضافة مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى "فيس بوك" إلى دعوى قضائية قائمة تزعم أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعى فشل فى حماية بيانات المستخدمين خلال انتخابات الرئاسة عام 2016، وفقا لصحيفة الجارديان.

وأشار مكتب راسين إلى أن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها تسمية زوكربيرج في شكوى من قبل منظم أمريكى، وتركز الدعوى، التى تم رفعها فى البداية عام 2018 ، على فضيحة Cambridge Analytica ، عندما جمعت شركة بيانات معلومات من ما يصل إلى 87 مليون شخص دون علمهم، وتم رفع القضية بموجب قانون إجراءات حماية المستهلك في العاصمة، والذى يحظر الممارسات التجارية غير العادلة والمضللة.

وقال راسين فى بيان: "استنادًا إلى الأدلة التى جمعناها فى هذه القضية على مدار العامين الماضيين وتحقيقات المقاطعة بشكل عام من الواضح أن زوكربيرج شارك عن علم في كل قرار أدى إلى جمع Cambridge Analytica الضخم لبيانات مستخدمي فيس بوك"