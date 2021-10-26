شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنتل تتجه لإطلاق أسرع معالج لأجهزة الكمبيوتر وسط منافسة شديدة مع آبل وAMD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر معالجات Intel Alder Lake تقريبًا، ليس فقط لمستخدمي سطح المكتب، ولكن أيضًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، من المحتمل أن يكون معالج Intel Core i9-12900HK القادم أحد أفضل المعالجات لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تم تسريب معيار مبكر، يظهر نتائج رائعة لـ Core i9-12900HK - يتفوق المعالج على كل وحدة معالجة مركزية أخرى ، بما في ذلك أحدث شريحة M1 Max من Apple.

وفقًا لاختبار Geekbench، تحتوي وحدة المعالجة المركزية المعنية على 14 مركزًا - ستة نوى أداء وثمانية نوى كفاءة - و 20 مؤشر ترابط، يبدو أن المعالج يحتوي على ساعة أساسية تبلغ 2.9 جيجاهرتز ، ولكن لم يتم العثور على معلومات دقيقة حول ساعة التعزيز الخاصة به، نظرًا لأنه جزء من سلسلة معالجات HK ، يجب إلغاء قفله وتقديم وضع turbo.

وبحسب ما نقله موقع Digitartlends، يحتوي Intel Core i9-12900HK على قائمة طويلة من المنافسين للتغلب عليهم، وفي هذا المعيار، تفوق عليهم جميعًا، مع درجة أحادية النواة تبلغ 1851 ودرجة متعددة النواة 13256، بالمقارنة مع سابقتها Core i9-11980HK من الجيل الحالي، كان أداء Alder Lake CPU الجديد أفضل بنسبة 14.5٪ في معيار أحادي النواة و44.8٪ أفضل في الاختبار متعدد النواة.

انتصرت وحدة المعالجة المركزية Intel الجديدة أيضًا على الكمبيوتر الدفتري من AMD ، Ryzen 9 5980HX. إن الترقية في الأداء أكثر وضوحًا هنا ، مع تقدم 22.9٪ في النواة الواحدة و61.3٪ في النواة المتعددة لـ Core i9-12900HK.

وتمت مقارنتها أيضًا بشريحة Apple M1 Max ، وهي أقرب شيء إلى Alder Lake ، مع الأخذ في الاعتبار أنه تم إصدارها حديثًا وأن AMD ليس لها نفس الجيل مع Intel Core i9-12900HK حتى الآن، لا تزال وحدة المعالجة المركزية الجديدة للكمبيوتر المحمول من Intel تفوز في هذا الاختبار، بتقدم 3٪ على شريحة M1 Max ستبدأ AMD في المنافسة الحقيقية بهذا السباق عندما يتم إصدار معالجات Zen 4 الجديدة العام المقبل.

أصدرت Apple شريحة قوية في M1 Max ، ولكن من الجيد أن نرى أن Intel تتطور لتلبي المعيار المتزايد في أداء الكمبيوتر المحمول. من المحتمل أنه في حين أن معالج Alder Lake HK سيكون بنفس قوة معالج M1 Max ، فإن معالج Apple سيظل الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من الاثنين.