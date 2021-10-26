شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة صينية تكشف خطتها لإطلاق سيارة طائرة بحلول 2024 .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة "إتش تي إيرو"، التابعة لصانعة السيارات الكهربائية الصينية "إكس بانج"، عن خطتها لإطلاق سيارة طائرة، مشيرة إلى أنها قد تصبح حقيقة في الأسواق قريبا.

وأشارت الشركة إلى إنها تخطط لطرح السيارة الجديدة للاستخدام التجاري بحلول عام 2024، وأوضحت أنها يمكن أن تغير التصميم النهائي، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الشركة إلى أن سيارتها الطائرة ستتميز بتصميم خفيف الوزن ودوار وبه أجزاء قابلة للطي، ما يسمح لها بالسير على الطرق ومن ثم التحليق بمجرد انفتاح الجناحين المروحيين.



السيارة



تصميم السيارة الطائرة



تصميم السيارة

وتمكنت الشركة من جمع 500 مليون دولار من التمويل الأسبوع الماضى، وأشارت إلى أن سيارتها المستقبلية ستحتوي على العديد من ميزات السلامة، بما في ذلك المظلات.