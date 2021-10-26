تفاصيل الفخ من هنا.. تطبيق للعبة شهيرة يتسلل لحسابك البنكي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - انتشر تطبيق احتيالي لـ “لعبة الحبار” على أندرويد يحمل اسم مسلسل “نتفليكس” الشهير، يمكن أن يختلس أموال حسابك المصرفي سرا.

ونشرت صحيفة “ذي صن” البريطانية تقريرا مثيرا عن اكتشاف قام به باحث في ESET، فإن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها مخصصة لخلفيات مبنية على “لعبة الحبار” كان في الواقع يقوم بتثبيت البرامج الضارة “Joker” على أجهزة أندرويد.

وكان التطبيق متاحا على متجر “غوغل بلاي” إلى جانب مئات التطبيقات الأخرى حول سلسلة “نتفلكس”.

وأبلغ باحث البرامج الضارة لوكاس ستيفانكو من ESET “غوغل” عن المشكلة بعد أن اكتشف أن التطبيق يقوم بتثبيت برامج ضارة.

ويشار إلى أن برنامج Joker الضار معروف جيدا ويمكن أن يسمح للمتسللين بتسجيل اشتراكك في خدمات باهظة الثمن ليمكنهم الاستفادة منها.

وأشارت التقارير إلى أن أي شخص يقوم بتنزيل تطبيق Squid Game Wallpaper 4K HD يقع ضحية لعملية احتيال مكلفة باستخدام الرسائل النصية القصيرة. وقالت التقارير أيضا إن المتسللين يستخدمون التطبيق كوسيلة للسيطرة على الأجهزة.

ومنذ ذلك الحين، حذفت “غوغل” التطبيق من متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المستخدمين التحقق من أجهزتهم إذا قاموا بتثبيت التطبيق سابقا قبل حدوث الحذف.

ويعتقد الخبراء أنه وقع تنزيل التطبيق 5000 مرة على الأقل قبل أن تزيله “غوغل” من متجرها.

وبحسب ويكيبيديا فإن لعبة الحبار (بالكورية: 오징어 게임) هو مسلسل نجاه وإثارة كوري جنوبي، كتبه وأخرجه هوانغ دونغ هيوك، تم عرضه على نتفلكس في 17 سبتمبر 2021.

أصبح المسلسل أول دراما كورية تتصدر قائمة أفضل 10 عروض تلفزيونية أسبوعية على نتفليكس وأكثرها مشاهدة على مستوى العالم، وصلت إلى رقم 1 في 90 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أصبح لعبة الحبار الأكثر مشاهدة على نتفليكس في العديد من الأسواق الإقليمية ؛ خلال الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقه، اجتذب أكثر من 142 مليون مشاهد ، متجاوزًا برنامج بريدجيرتون لعام 2020 باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة على الشبكة حتى الآن.

تدور أحداث المسلسل حول لعبة البقاء على قيد الحياة والتي تبدأ بـ 456 متسابقًا وجائزة قدرها 45.6 مليار وون (حوالي 38.7$ مليون دولار أمريكي).

وفقًا لـ فليكس باترول، احتل لعبة الحبار المرتبة الثانية في الفئة العالمية من “أفضل البرامج التلفزيونية على نتفليكس” بعد الدراما البريطانية التربية الجنسية في تصنيفات نتفليكس العالمية اعتبارًا من 20 سبتمبر.

أصبح المسلسل أول دراما كورية تحتل المرتبة الأولى في قائمة “أفضل 10 برامج تلفزيونية على نتفليكس” في الولايات المتحدة.

أعطى مجمع المراجعات روتن توميتوز المسلسل تقييم رضى بنسبة 100 ٪ بناءً على 7 مراجعات، بمتوسط تقييم 8.50 من 10