شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر شركة اتصالات فى كوريا الجنوبية تتعرض لهجوم إلكترونى واسع النطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة KT Corp ، وهي شركة اتصالات كبرى في كوريا الجنوبية، إنها رصدت هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) على شبكتها، مما تسبب في تعطيل الخدمات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

وواجه العملاء الذين يستخدمون خدمات شبكة KT في جميع أنحاء البلاد اضطرابًا في كل من الخدمات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك خدمات الإنترنت والدفع والمكالمات الهاتفية، وقالت الشركة إن الاضطراب الأخير نتج عن "هجوم DDoS واسع النطاق في الشبكة".

وقالت KT إنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وذكرت وكالة أنباء يونهاب أنه "اعتبارًا من الظهر، يبدو أن شركة KT قد استعادت معظم خدمات الإنترنت الخاصة بها، على الرغم من استمرار الاضطرابات في بعض المناطق".

ويشير هجوم DDoS إلى موقف يتم فيه توجيه العديد من أجهزة الكمبيوتر المصابة لمحاولة الاتصال بجهاز كمبيوتر واحد آخر، مما يؤدي إلى إرباك النطاق الترددي للاتصال الخاص به وإزاحة المستخدمين الشرعيين عن الوصول إلى الموقع، وفتحت الشرطة على الفور تحقيقا.

وقال مسؤول بالشرطة، في إشارة إلى وكالة الشرطة في سوون، على بعد 46 كيلومترًا جنوب سيئول، "إن فريق التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة شرطة مقاطعة جيونج جي نامبو يبحث حاليًا في نطاق الهجمات والأضرار"، ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك من يقف وراء الهجمات الإلكترونية المشتبه بها.