شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية إعداد خدمة استرجاع البيانات من iCloud؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهل أبل على مستخدميها استعادة بياناتهم من جهاز أيفون مفقود أو مسروق، ومع نظام التشغيل iOS 15، أضافت أبل ميزة جديدة تسمى خدمات استرداد بيانات iCloud أو "iCloud Data Recovery Services" المصممة لتسهيل حياة الأشخاص باستخدام بيانات النسخ الاحتياطي في حالة فقدهم لجهاز أيفون أو iCloud وأردوا استرداد بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بهم.

وإذا كنت تمتلك أحد منتجات أبل، فأنت تعلم مدى تعقيد استرداد كلمة المرور المفقودة أو الوصول إلى iCloud خاصةً إذا لم يكن لديك جهاز أبل آخر مرتبط بالحساب لعملية المصادقة، وقد تم تعيين خدمات استعادة بيانات iCloud الجديدة لجعل العملية بأكملها أبسط وأكثر سلاسة وأقل إيلامًا للمستخدمين، وفيما يلى كيفية القيام بذلك:

- خدمات استعادة بيانات iCloud: طرق الاسترداد تقدم الخدمة طريقتين لاستعادة البيانات، لكن أول شيء عليك القيام به هو تمكين النسخ الاحتياطية على iCloud.

الطريقة الأولى: قم بتعيين جهة اتصال iCloud Recover باستخدام طريقة الاسترداد هذه ، يحتاج المستخدمون إلى إضافة جهات اتصال للطوارئ تبلغ من العمر 13 عامًا على الأقل ويمتلكون جهازًا يعمل بأحدث إصدارات أنظمة تشغيل أبل.

لاستعادة البيانات باستخدام هذه الطريقة، سيحتاج المستخدمون إلى الاتصال بجهة اتصال الاسترداد الخاصة بهم واطلب منهم إنشاء رمز لك، وبمجرد حصولك على الرمز ، أدخله على جهازك وسيسمح لك على الفور بتعيين كلمة مرور جديدة لحساب أبل الخاص بك.

الطريقة 2: تمكين مفتاح استرداد الحساب تعمل هذه الطريقة فقط عندما يكون لديك جهاز أبل آخر يعمل بنظام iOS 15 مرتبطًا بنفس الحساب، وسيسمح لك ذلك بإنشاء رمز على الجهاز الآخر عندما يُطلب منك ذلك.

كيفية تمكين خدمة استرداد بيانات iCloud على أيفون أو iPad 1. افتح الإعدادات واضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك.

2. انقر فوق كلمة المرور والأمان.

3. اختر استرداد الحساب.

4. هنا يمكنك إما اختيار إحدى طريقتين الاسترداد أو كليهما.

إذا كنت تبحث عن تمكين خدمة استرداد بيانات iCloud على MacBook ، فإن أول شيء عليك القيام به هو انتظار macOS Monterey، وبمجرد حدوث ذلك، قم بتثبيت التحديث وتوجه إلى تفضيلات النظام -> معرف أبل -> كلمة المرور والأمان -> استرداد الحساب

لاحظ أيضًا أن كلاً من استرداد الحساب والمصادقة الثنائية لا يعملان بشكل جيد، لذلك ، يُنصح بعدم الاحتفاظ بكليهما ممكّنًا في نفس الوقت.