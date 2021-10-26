شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. طريقة التعامل مع اختراق حسابك على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا لاحظت ظهور أي من هذه السلوكيات المشبوهة المتعلقة بحسابك على تيك توك، فربما يكون حسابك قد تعرض للاختراق، حيث تصل إشعارات عندما يحدث ذلك، مثل "تم تغيير كلمة مرور حسابك أو رقم هاتفك"، أو "تم تغيير اسم المستخدم أو الاسم المستعار الخاص بحسابك".

ولحماية حسابك من التعرض لمثل هذه الأمور، اتبع الخطوات التالية: 1. قم بإعادة تعيين كلمة السر.

2. اربط رقم هاتفك.

3. قم بإزالة الأجهزة المشبوهة.

لإعادة تعيين كلمة السر، اتبع الخطوات التالية: 1. اذهب إلى صفحتي.

2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.

3. اضغط على إدارة الحساب.

4. حدد كلمة السر.

5. تغيير كلمة السر.

لربط رقم هاتفك، اتبع الخطوات التالية: 1. اذهب إلى صفحتي.

2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.

3. اضغط على إدارة حساب.

4. حدد رقم الهاتف.

5. اربط رقم هاتفك.

لإزالة الأجهزة المشبوهة، اتبع الخطوات التالية: 1. اذهب إلى صفحتي.

2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.

3. اضغط على الأمان.

4. حدد أجهزتك.

5. قم بإزالة الأجهزة غير المرغوب فيها أو المشبوهة.