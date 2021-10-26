شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. طريقة التعامل مع اختراق حسابك على تيك توك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا لاحظت ظهور أي من هذه السلوكيات المشبوهة المتعلقة بحسابك على تيك توك، فربما يكون حسابك قد تعرض للاختراق، حيث تصل إشعارات عندما يحدث ذلك، مثل "تم تغيير كلمة مرور حسابك أو رقم هاتفك"، أو "تم تغيير اسم المستخدم أو الاسم المستعار الخاص بحسابك".
1. قم بإعادة تعيين كلمة السر.
2. اربط رقم هاتفك.
3. قم بإزالة الأجهزة المشبوهة.
1. اذهب إلى صفحتي.
2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.
3. اضغط على إدارة الحساب.
4. حدد كلمة السر.
5. تغيير كلمة السر.
1. اذهب إلى صفحتي.
2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.
3. اضغط على إدارة حساب.
4. حدد رقم الهاتف.
5. اربط رقم هاتفك.
1. اذهب إلى صفحتي.
2. اضغط على (...) لفتح الإعدادات.
3. اضغط على الأمان.
4. حدد أجهزتك.
5. قم بإزالة الأجهزة غير المرغوب فيها أو المشبوهة.