شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتبه.. "واتساب" سيتوقف علي هذه الأجهزة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الهواتف القديمة والتى تصل لأكثر من 50 طرازا، بما في ذلك بعض هواتف أيفون بعد أيام قليلة، وتحديدا في 1 نوفمبر المقبل، حيث أكد واتساب المملوك لشركة فيس بوك أنه سيتوقف عن دعم هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 وما بعده وأجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 10 والإصدارات الأحدث.

إيقاف دعم واتساب وسيؤدي إيقاف دعم واتساب إلى حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو، وذلك حيث تقوم المنصة - التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمتها سنويا.