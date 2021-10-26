شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتبه.. "واتساب" سيتوقف علي هذه الأجهزة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على الهواتف القديمة والتى تصل لأكثر من 50 طرازا، بما في ذلك بعض هواتف أيفون بعد أيام قليلة، وتحديدا في 1 نوفمبر المقبل، حيث أكد واتساب المملوك لشركة فيس بوك أنه سيتوقف عن دعم هواتف أندرويد التي تعمل بنظام التشغيل OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021 وما بعده وأجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 10 والإصدارات الأحدث.
وسيؤدي إيقاف دعم واتساب إلى حجب الوصول إلى خدمات الرسائل ومشاركة الصور والفيديو، وذلك حيث تقوم المنصة - التي يستخدمها نحو ملياري شخص حول العالم - بتحديث أنظمتها سنويا.
ستفقد ثلاثة أجهزة أيفون من الجيل القديم الدعم، ويتضمن ذلك أبل أيفون SE (الجيل الأول) و أيفون 6S و أيفون 6S Plus، حيث يحتاج أصحاب هذه الهواتف إلى التأكد من تحديث هواتفهم أو المخاطرة بفقدان الوصول إلى واتساب.