شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات iOS 15 التى يجب عليك استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت آبل عن مجموعة كبيرة من المميزات في نظام iOS 15 الجديد، ولكن كالعادة لم تعلن عن جميع مميزاته وقدراته، وفقا لتقرير البوابة العربية للأخبار التقنية، حيث قامت الشركة بالتركيز على مجموعة من المميزات في جميع عروضها الدعائية بدايةً من مؤتمر المطورين منذ عدة أشهر ووصولًا إلى مؤتمر الإطلاق، لذلك تجد الكثير من المميزات المجهولة للمستخدمين والتي قد لا يعرفها البعض، وتعتبر بعض هذه المميزات هامة للغاية.

ولا تحتاج لإقتناء هاتف آيفون 13 لتتمكن من استخدام هذه المميزات، حيث تعتبر جزءًا من نظام iOS 15، تقليل الضجة المحيطة بك في Facetime .

وتعتبر منصة FaceTime أحد أهم وأكبر منصات التحدث عن بعد سواءً بالصوت أو المكالمات، ويعتمد عليها مستخدموا آيفون دائمًا، ولذلك قامت آبل بتطوير مميزات المنصة وأضافت خاصية جديدة تسمح لك بتقليل الضوضاء المحيطة بك Background Noise أثناء إجراء مكالمات Facetime.

وتعمل هذه الخاصية مع بعض تطبيقات المحادثة عن بعد والاجتماعات أيضًا وليست حصرية بالكامل لمنصة Facetime، وتستطيع الوصول لهذه الخاصية عبر التوجه لمركز التحكم واختيار وضع العزل في أوضاع الميكروفون، جعل المكالمات المجهولة صامتة عبر iOS 15، وإذا كنت تحصل على الكثير من المكالمات من أرقام غريبة أو مجهولة، فإنك تستطيع عبر هذه الميزة جعل المكالمات صامتة تمامًا.

ويعمل هذا الأمر حصرًا على المكالمات من الأرقام الغير مسجلة لديك في الهاتف، وذلك حتى لا تزعجك هذه المكالمات، ويمكنك القيام بذلك عبر التوجه إلى تطبيق الإعدادات في الهاتف، ومن ثم اختيار الهاتف وبعد ذلك كتم المكالمات من الأرقام المجهولة.

وتستطيع عبر اختيار التقاط صورة لكامل الصفحة في تطبيق التقاط الصور الخاص بآيفون أن تقوم بحفظ الصفحات في تنسيق PDF، ويمكنك استخدام هذه الطريقة بكل سهولة، حيث تحتاج له أن تلتقط صورة للشاشة وبعد ذلك اضغط على اختيار الصفحة الكاملة، وبعد ذلك قم باختيار حفظ الصورة، وبعدها تظهر لك عدة اختيارات لتنسيق الصفحة لذي ترغب في حفظه.

قياس المسافات عبر iOS 15

وقدمت آبل تطبيق المسطرة أو تطبيق القياس للمرة الأول مع نظام iOS 12، ويعتمد التطبيق على تقنيات الواقع المعزز، ويسمح لك هذا التطبيق بقياس أي شيء ترغب فيه، وذلك كأنك تمسك بمسطرة وتقيس المسافات والأبعاد كما ترغب، ويمكنك أن تجد التطبيق مثبتًا بشكل مسبق في هاتفك، حيث تستطيع استخدامه دون الحاجة لتحميله أو تفعيله.