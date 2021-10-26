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تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. اعرف الاختلافات بين iPhone 13 وiPhone XS

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القاهرة - سامية سيد - كشفت أبل مؤخرا عن سلسلة أيفون 13الجديدة، حيث يعد هاتف iPhone 13 من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف iPhone XS كما يلى:

 

هاتف iPhone 13:

الشاشة:شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة:شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2532× 1170بيكسل.

المعالج: معالج A15 Bionic .

الذاكرة الداخلية:500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x)  .

البطارية: بقوة 3240 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل.

 

 

- هاتف iPhone XS

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

 نوع الشاشة: شاشة OLED

 دقة الشاشة:بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

 المعالج: معالج Apple A12 Bionic 

 الذاكرة الداخلية: 256GB

 نظام التشغيل: iOS (14.x)   

 البطارية:2659 mAh

 الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجابكسل.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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