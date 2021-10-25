شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب تؤدي إلى إبطاء موقعك وخفض تصنيف جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد محرك بحث جوجل على مجموعة من الخواص والعوامل المتنوعة لترتيب المواقع في صفحات البحث الخاصة به.

لذلك قد تجد موضوعًا من أحد المواقع يحتل الصفحة الأولى وتجد موضوعًا آخر يحتل الصفحة الأخيرة، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

وتعتبر سرعة الموقع أحد أكبر هذه العوامل المؤثرة في تصنيف جوجل، حيث لا يرغب محرك البحث في إرسال المستخدمين لموقع بطيء.

وتسبب بعض الخواص والإضافات التي يقوم المطورون بوضعها في مواقعهم في جعله أبطأ وبالتالي تخفيض تصنيف جوجل له.

أزرار منصات التواصل الاجتماعي

وتمتلك الكثير من المواقع والشركات صفحات في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتعتبر خطوة رئيسية في الدعاية لهم.

لذلك يضعون أزرارًا تربط هذه الصفحات مع موقعهم، ولكن تأخذ هذه الأزرار جزءًا من مساحة الصفحة الظاهرة.

ويستخدم بعض المطورين أزرارًا كبيرة للغاية تأخذ مساحة كبيرة ويكون شكلها سيئًا، وتسبب هذه الأزرار الكبيرة في جعل الموقع أبطأ.

ويجب ألا تستخدم هذه الأزرار إلا نادرًا أو إن كانت تضيف شيئًا لتجربة المستخدم لديك.

أكواد الإعلانات من جوجل أو غيرها

تعتمد الكثير من المواقع على الإعلانات من شركة Adsense التابعة لجوجل أو غيرها من الشركات كمصدر دخل رئيسي.

لذلك يسارع البعض في وضع الكثير من أكواد الإعلانات في الصفحة وجعل الصفحة تمتلئ بها، وهذا يتسبب في جعل الموقع أبطأ.

وذلك خاصةً إن لم تكن تستخدم إضافة قوية وتستطيع تحمل مثل هذه الأكواد الثقيلة والكثيرة، وتوجد مجموعة متنوعة من الأكواد مثل الصور المتحركة أو مقاطع الفيديو.

ويجب ألا تستخدم الكثير من أكواد الإعلانات في صفحة موقعك الرئيسية، لأنها تسبب إزعاجًا للمستخدمين وتجعل الموقع أبطأ كثيرًا.

ميزات Java

ولازالت لغة Java أحد أهم لغات تطوير المواقع والتي يعتمد عليها الكثير من المطورين، وذلك لأنها توفر لهم تحكمًا كامل في الموقع.

ولكن تعتبر لغة Java أبطأ قليلًا في الاستخدام من اللغات الأخرى التي تتم معالجتها من ناحية الخادم بدلًا من حاسوب المستخدم.

وهذا يعني أن إظهار عوامل Java وترجمة سطور الأوامر إلى شيء ملموس يحتاج لاستخدام حاسوب المستخدم بدلًا من الخادم.

ويتسبب ذلك في بطء الموقع بشكل كبير وتقليل تصنيفه في جوجل، لذلك لا تستخدم أكواد Java إلا في الحالات الضرورية.

الصور غير المحسنة

وتساعد الصور المستخدمين على فهم ما تقوله، وتجعل شكل الصفحة أفضل وبالتالي تجذب مستخدمين أكثر للبقاء فيها.

ولكن إن لم تستخدم هذه الصور بشكل جيد أو مناسب، فإنك قد تسبب في تدمير سرعة موقعك وتصنيف الموقع في جوجل معها.

لذلك يجب دائًما أن تستخدم أصغر حجم ومساحة من الصور يمكنك الوصول إليه بشرط أن تظل الصور مرئية ومحتفظة بجمالها.

ويمكنك استخدام تنسيقات خاصة بصور الإنترنت مثل Webp التي أصبحت أحد أشهر تنسيقات صور المواقع الآن.

تنسيقات CSS السيئة

وتعتمد بعض المواقع على لغة CSS لتصميم الجوانب الجمالية من الموقع، وجعله يبدو أجمل وأكثر تخصيصًا.

ولكن بعض هذه الأكواد تكون كبيرة وسيئة وذلك ما يجعل الموقع يصبح أبطأ وغير قادر على الظهور بشكل جيد.

لذلك يجب ألا تستخدم الكثير من أكواد CSS المعقدة والتي قد تسبب في ثقل الموقع وبطئه وبالتالي خفض تصنيفه.

ويمكنك الاعتماد على إحدى أدوات ضغط الأكواد حتى تتمكن من الاستفادة منها والحصول على أفضل نتيجة ممكنة.