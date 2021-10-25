شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديث iOS 15.1 بميزات جديدة.. كل ما تحتاج إلى معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل أبل حاليا على طرح تحديث iOS 15.1 لأجهزة أيفون المؤهلة، حيث تم الإعلان عن التحديث رسميًا الأسبوع الماضي خلال حدث Unleashed الأسبوع الماضي حيث أطلقت الشركة جهازي MacBook Pro وAirPods الجديدين.

ويعد التحديث قيد العمل لبعض الوقت الآن وسيكون متاحًا لطرازات أيفون التي تم إطلاقها بعد عام 2015 وما فوق أيفون 6S، وبصرف النظر عن هذا، تقوم الشركة أيضًا بإصدار iPadOS 15.1 وmacOS Monterey.

وتم إصدار النسخة التجريبية بالفعل للمطورين العامين لأغراض الاختبار، وكما كشف المطورون، يجلب التحديث ميزة SharPlay التي اقترحتها الشركة لأول مرة عندما تم الكشف عن نظام التشغيل في WWDC في يونيو.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين القدرة على دفق الأفلام والتلفزيون والموسيقى والوسائط الأخرى باستخدام FaceTime، وعندما يقوم المستخدم بتشغيل الوسائط، يبدأ التشغيل على الفور للمجموعة بأكملها في نفس الوقت.

وسيسمح التحديث أيضًا للمستخدمين بتسجيل الفيديو باستخدام برنامج ترميز ProRes من Apple، وكما هو موضح في الإصدار التجريبي ، سيحصل المستخدمون أيضًا على حق الوصول إلى مفتاح التبديل الذي يتحكم في وضع الماكرو التلقائي.

وبعد الإصدار مباشرة، أبلغ مستخدمو iOS 15 عن العديد من الأخطاء وتم حل معظم هذه الأخطاء من قبل الشركة من خلال تحديثات iOS 15.0.1 و iOS 15.0.2. لتثبيت التحديث، عليك فقط الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج> التنزيل والتثبيت.

وتشرح Apple سبب تمتع أجهزة MacBook Pro المحمولة الجديدة بهذا الطراز، بأنه قبل الإطلاق، توقف عملاق التكنولوجيا بالفعل عن طرح التحديث لنظام iOS 15.0.1، هذا يعني أن مستخدمي أيفون مع الإصدار الجديد iOS 15.0.2 لم يعد بإمكانهم الرجوع إلى إصدار أقدم، وتم إصدار iOS 15.0.2 هذا الشهر فقط، وكان يركز على إصلاح العديد من الأخطاء التي تؤدي إلى اختفاء الصور، وعدم عرض تطبيق Find My AirTag، وتطبيقات الصوت التي لا تعمل على CarPlay، والفشل في استعادة الأجهزة والعديد من المشكلات الأخرى، فيما تتوقف الشركة بانتظام عن توقيع الرموز القديمة بعد إطلاق إصدار iOS جديد.