كيف تفعل خاصية الطقس المميزة في نظام IOS 15؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 10 دقائق

يتمتع نظام iOS 15 ببعض التحديثات الرائعة لجهاز آيفون، وكان منها ميزة مهمة لتطبيق Weather. فقد تضمن تطبيق الطقس العديد من التحسينات المختلفة لتحسين تجربة المستخدمين، من بينها خريطة مطر جديدة.

ولعرض خريطة المطر وميزات الطقس الجديدة الأخرى، تحتاج بالطبع إلى التحديث لنظام iOS 15. إذا لم تقم بتحديث هاتفك بعد، فيمكنك القيام بذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات> عام> تحديث البرنامج.

بعد ذلك افتح تطبيق Weather، ثم انتقل إلى أيقونة الخريطة الصغيرة التي ستراها في الزاوية اليسرى السفلية. من هناك، انقر على المربعات الثلاثة الصغيرة الموجودة بالجزء العلوي الأيمن لاختيار مرشح الطقس، بعد ذلك قم باختيار “Precipitation”. ستجد هناك خريطة مرئية تعرض بالضبط أين تمطر في جميع أنحاء العالم في أي وقت.

حرك الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة إلى اليسار أو اليمين للتنقل عبر الزمن. بهذه الطريقة يمكنك بسهولة التحقق مما إذا كانت ستمطر في منطقتك المحلية غدًا أو في اليوم التالي ببضع نقرات فقط.