شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم تسلا 7% بعد طلبية بلغت 100 ألف سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم تسلا بقيمة 7% في التعاملات الصباحية، وذلك بعدما قالت شركة Hertz Global Holdings اليوم الإثنين إنها قدمت طلبًا لشراء 100،000 سيارة Tesla في خطوة ستساعدها على تحديث نموذج أعمال تأجير السيارات وتوفير المزيد من التحقق السائد لصانعي السيارات الكهربائية، حيث تبلغ قيمة الصفقة حوالي 4 مليارات دولار ، حسبما أفادت بلومبرج نيوز.

وقالت شركة Hertz، في بيان صحفي أن السيارات الكهربائية ، بما في ذلك تلك الخاصة بشركات صناعة السيارات الأخرى ، ستمثل 20٪ من أسطولها العالمي لتأجير السيارات والذي يبلغ 500 ألف سيارة.

ويبدو أن هذا الأمر يمثل رهانًا كبيرًا على المركبات الكهربائية كوسيلة للتميز ضد المنافسين مثل Avis Budget Group و Enterprise Holdings، وسيتم تسليم الجزء الأكبر من المركبات إلى مواقع Hertz المحددة بحلول نهاية عام 2022 ، لكن بعض سيارات السيدان من طراز 3 ستكون متاحة في عدد قليل من المواقع الأمريكية بدءًا من الشهر المقبل.

يذكر أن شركة هرتز هي شركة أمريكية لتأجير السيارات ومقرها Estero ، فلوريدا ، والتي تدير حوالي 12000 موقع للشركات والامتياز ، محليًا ودوليًا.

وقد زادت قدرة تسلا بشكل ملحوظ، حيث صنعت 237،823 سيارة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ، لكن طلب Hertz يمثل جزءًا كبيرًا من أعمالها ، ما يقرب من 10 ٪ من الإنتاج السنوي ، مما يجعل من الصعب على المنافسين تقليد حركة Hertz بسرعة إذا رغبوا في ذلك أو استطاعوا ذلك.