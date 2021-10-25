شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية التسويق عبر تويتر لشركات التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح التسويق عبر تويتر جانبًا مهمًا يجب أن تعتمد عليه الكثير من الشركات الإلكترونية وغيرها من الشركات الأخرى، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية.

وذلك بسبب عدد المستخدمين المتواجدين دائمًا في تويتر ولأنهم يحبون الشركات التي توجه عروض التسويق لهم خصيصًا.

واقتربنا كثيرًا من موسم عروض البلاك فرايدي وعروض نهاية العام في كثير من مواقع التسوق الإلكتروني والشركات.

لذلك يجب عليك أن تهتم بالدعاية جيدًا لعروضك عبر منصة تويتر، وذلك عبر اتباع النصائح التالية:

الوصول إلى الوسوم المناسبة لك

ويعتمد محرك البحث فى تويتر بشكل رئيسي على خاصية الوسوم التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى التغريدات الخاصة بك.

كما تساعد هذه الوسوم المستخدمين في الوصول لأي تغريدة أو محتوى متعلق بهذا المنتج أو هذا الجانب.

لذلك يجب أن تهتم كثيرًا بالوصول إلى الوسوم المناسبة لك وللعروض والمنتجات التي تقدمها عبر شركتك.

ويمكنك الاعتماد على أدوات مجانية مثل Keywordtool.io أو Hashtagify المتخصصة في الوسوم عبر تويتر.

التسويق عبر المؤثرين

وأصبح المؤثرين جزءًا كبيرًا من ثقافة وتركيب أي منصة تواصل اجتماعي، وتعتمد المنصات على هؤلاء المؤثرين للدعاية لمنتجاتها ولها.

ويجب عليك أن تهتم بالتواصل مع المؤثرين واستخدامهم بشكل جيد للتسويق لمنتجاتك ومشاركتهم في الحملات الدعائية.

ويمكنك الاعتماد على البحث المحلي للوصول إلى المؤثرين في منطقتك أو استخدام أداة مثل Buzzsumo التي تقوم بإدخال الكلمات المفتاحية فيها والإنتظار حتى تظهر لك قائمة المؤثرين.

وتعرض لك الأداة مجموعة من البيانات التي تستطيع عبرها تقييم قوة المؤثر ومدى اتساع دائرة تأثيره مثل متوسط عدد الردود وعدد التغريدات.

امتلاك موقع مجهز لاتمام الشراء

ولا يمكن للمستخدم إتمام عملية الشراء عبر تويتر، لذلك تحتاج لإرساله مباشرةً إلى موقع آخر خاص بك يتم عملية الشراء عبره.

ولذلك يجب أن يكون هذا الموقع مجهزًا للمستخدم والمشتري بشكل كبير، حيث يمكنك إضافة صفحات عروض خاصة أو عروضًا على تجميع المنتجات معًا بالإضافة لعروض هدايا.

ولأن أغلب مستخدمى تويتر يعملون عبر هواتفهم، فإن موقعك يجب أن يكون مجهزًا لهؤلاء المستخدمين واستضافتهم

تتبع نتائج حملة التسويق عبر تويتر

ولا يمكن أن تقيس نجاح حملة التسويق عبر تويتر إلا عبر النتائج والأرقام الفعلية التي تحصل عليها عبر هذه الحملة.

وكلما حصلت على مجموعة أكبر من الأرقام والبيانات كلما أصبحت قادرًا على استنتاج نتائج أفضل وتحويلها لأرقام أفضل في المرة القادمة.

ويمكنك الاعتماد على منصات تحليل خاصة مثل Finteza التي تعرض لك الكثير من البيانات حول حملتك التسويقية ونتائجها بالكامل.