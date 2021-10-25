شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل الفضائى يلتقط زوجا غريبا من المجرات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي زوجًا غريبًا عبارة عن مجرة ​​حلزونية كبيرة ومرافقتها الصغيرة، وفقا لتقرير "digital trend " التقنى.

ويُعرف هذا الزوج من المجرات المتفاعلة بشكل جماعي باسم Arp 86 المجرة الحلزونية الأكبر هي NCG 7753 ، والمجرة الأصغر في أسفل اليسار هي NGC 7752. وهما متقاربتان بدرجة كافية بحيث يبدو أن المجرة الأصغر NGC 7752 تلامس تقريبًا واحدة من الأذرع الحلزونية لـ NCG 7753 - ولهذا السبب تم إعطاؤهم اسمًا مشتركًا واحدًا، حيث يرمز "Arp" إلى أطلس المجرات الغريبة، وهي قائمة بالمجرات غير العادية التي جمعها عالم الفلك Halton Arp في عام 1966.

وتتضمن هذه القائمة من المجرات غير العادية مجرات حلزونية بثلاثة أذرع، أو بذراع واحد فقط، أو بذراع واحد أثقل من الأذرع الأخرى، بالإضافة إلى مجرات غير متبلورة الشكل بشكل غريب، أو مجرات مزدوجة أو متعددة متفاعلة، ويتوفر الكتالوج الكامل على موقع Caltech على الويب .

بالنسبة إلى Arp 86 ، بالإضافة إلى كونها غريبة، يمكن أن تساعد علماء الفلك على فهم كيفية تشكل النجوم في بيئات الغاز البارد .

وكتب علماء هابل: "رصد هابل Arp 86 كجزء من جهد أكبر لفهم الروابط بين النجوم الفتية وسحب الغاز البارد التي تتشكل فيها"، "حدق هابل في مجموعات النجوم وسحب الغاز والغبار في مجموعة متنوعة من البيئات المنتشرة في جميع أنحاء المجرات القريبة، وبالاقتران مع قياسات ALMA [مصفوفة Atacama Large Millimeter / submillimeter] ، وهي تلسكوب راديوي عملاق يطفو في أعالي جبال الأنديز التشيلية توفر ملاحظات هابل هذه كنزًا من البيانات لعلماء الفلك الذين يعملون لفهم كيفية تولد النجوم.

وكتب علماء هابل أيضًا أن ملاحظاتهم حول Arp 86 ستُبنى على أساس البحث المستقبلي بواسطة تلسكوب جيمس ويب الفضائي القادم، وسوف يدرس Webb ، الذي سيكون أقوى تلسكوب فضائى فى العالم ، مجموعة متنوعة من الموضوعات في عامه الأول بما في ذلك البحث عن الغلاف الجوي للكواكب الخارجية والنظر إلى الوراء في الوقت المناسب لدراسة أقدم المجرات.

ويتعلق الأمر بـ Arp 86 بدراستها لتكوين النجوم، والتي ستنظر في كيفية تولد النجوم في مناطق مغبرة من المجرات مثل Arp 86.