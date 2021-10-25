شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الاستعانة بأشجار عمرها 300 عام لقياس شدة الرياح والأمطار الناتجة عن الإعصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتسبب الأعاصير المدارية مثل إعصار إيدا في حدوث فيضانات شديدة، مما يؤدي إلى اضطرابات وأضرار وخسائر في الأرواح. مثل العديد من أنواع الطقس الأخرى، أصبحت الأعاصير المدارية والأعاصير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أكثر حدة خلال العقود العديدة الماضية وفقا لما نقله موقع Arstechnica.

وعلى الرغم من وجود بعض الجدل حول مدى الزيادة في شدتها، إلا أن هناك أدلة على أن مثل هذه العواصف تتحرك ببطء أكثر مما كانت عليه في الماضي، تؤدي هذه الحركة البطيئة إلى استمرار العواصف لفترة أطول وتنتج المزيد من الأمطار، ومع ذلك نظرًا لأن سجلات الطقس التقليدية تعود فقط إلى عام 1948، فمن غير الواضح كيف تتم مقارنة هذه الأعاصير البطيئة الحركة بأنماط الطقس السابقة.

وتتناول دراسة حديثة هذا السؤال باستخدام حلقات الأشجار لإعادة بناء مئات السنين من مستويات هطول الأعاصير الموسمية، تظهر الأشجار المدروسة التي يزيد عمر بعضها عن 300 عام، أن درجات هطول الأمطار القصوى كانت تزداد بمقدار 2 إلى 4 ملم لكل عقد، مما أدى إلى زيادة تراكمية في هطول الأمطار تصل إلى 128 ملم (خمس بوصات) مقارنة بأوائل القرن الثامن عشر، كما حدثت أكبر الزيادات في السنوات الستين الماضية.

في عمل سابق، وجد الدكتور جوستين ماكسويل ومعاونيه أن أشجار الصنوبر الطويلة الأوراق على الساحل الشرقي للولايات المتحدة يمكن أن تعمل كمؤشرات لهطول الأمطار المدارية، كما تم قياسها بواسطة نطاقات نمو الأشجار في أواخر الموسم (من يونيو إلى أكتوبر)، أشارت هذه الدراسات الأصغر والأكثر محلية إلى أن مستويات هطول الأمطار الأخيرة كانت أكبر بكثير من أي شيء شهدته الأشجار في وقت سابق من حياتها.

هذا اكتشاف غير متوقع ، نظرًا لأن سجلات حلقات الأشجار تظهر عمومًا أدلة على الطقس القاسي المنتشر عبر تاريخها، على الرغم من أن التردد قد يختلف، دفع هذا الاكتشاف إلى الدراسة الجديدة، التي فحصت ما إذا كان هذا النمط متماسكًا على مساحة أوسع.

ونقلت Ars technica عن الدكتور جاستن ماكسويل قوله: "في كثير من الأحيان، تُظهر لنا عمليات إعادة بناء حلقات الأشجار أن المناخ القاسي الذي سجلناه باستخدام الأدوات (محطات الطقس) على مدار 120 عامًا الماضية قد تم تجاوزه في الوقت المناسب"، "أظهر بحثنا السابق أن التطرفات الأخيرة لا مثيل لها في الماضي - جميع القيم العليا هي في الغالب منذ التسعينيات، والتي كانت مفاجأة كبيرة، وشجعنا ذلك على أخذ عينة من منطقة أوسع لمعرفة ما إذا كانت هذه الزيادة محلية أو موجودة على منطقة أكبر ".

بدمج مجموعات البيانات الحالية مع موقعين جديدين، شمل الباحثون أشجارًا من إجمالي سبعة مواقع عبر ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في أمريكا الشمالية، تتلقى هذه المنطقة معظم الأمطار من الأعاصير المدارية، ولديها أيضًا السجل الأكثر اكتمالا لهذا النوع من الأمطار.

وتضمنت مجموعات البيانات الجديدة مجموعة مختارة من العينات من 13 إلى 36 شجرة قديمة النمو لكل موقع (مأخوذة بطريقة تسببت في الحد الأدنى من الضرر للأشجار)، بالإضافة إلى جذوع الأشجار، كانت الخطوة التالية للباحثين هي معايرة نموذجهم من خلال مقارنة أنماط حلقات الشجرة بقياسات هطول الأمطار المعروفة منذ عام 1948 حتى الوقت الحاضر.

وكما هو متوقع ، فإن حلقات الأشجار تمثّل هطول الأمطار الموسمية أكثر من تواتر أو حد العواصف الفردية. لكن أنماط النمو تشير بوضوح إلى انخفاض هطول الأمطار في موسم الأعاصير في القرون الماضية.

قال ماكسويل: "يمكن أن يمثل سقوط الأمطار من إعصار واحد، أو ربما كان عدة أعاصير"، "ما وجدناه في هذه الورقة هو أن هذه المنطقة تتلقى مزيدًا من هطول الأعاصير المدارية للموسم بأكمله." بينما لا يزال الباحثون في هذا المجال يناقشون السبب، اقترح الكثيرون أنه مرتبط باتجاه العواصف التي تتحرك فوق المنطقة بشكل أبطأ.

وفي جميع أنحاء العالم انخفضت سرعات ترجمة الأعاصير بنسبة تصل إلى 10% في السنوات السبعين الماضية بسبب ضعف تيارات الرياح العالمية، وأوضح ماكسويل أن "زيادة هطول الأمطار يرجع إلى أن الأعاصير كانت معلقة حول منطقة واحدة لفترة أطول مما كانت عليه من قبل".

ويقوم الفريق بتوسيع إعادة بنائه التاريخي من خلال تضمين عينات من جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة، يتعاون المؤلف المشارك للدراسة، الدكتور جوشوا بريجي، أيضًا مع خبراء آخرين لاستكشاف ما إذا كان يمكن استخدام عمليات إعادة البناء هذه للمساعدة في توقع ما قد نتوقعه من مواسم الأعاصير المستقبلية.

قال ماكسويل: "بناءً على معرفتنا الحالية بنظام المناخ العالمي، في عالم أكثر دفئًا، ستكون الرياح العالمية أضعف، ونحن نشهد هذا يحدث بالفعل"، "إذا استمر الاحتباس الحراري، كما هو متوقع، فإن هذه الرياح العالمية ستظل ضعيفة، الرياح العالمية هي التي توجه الأعاصير المدارية، لذا فإن ضعف الرياح يؤدي إلى مزيد من مسارات العواصف المتعرجة والعواصف المتوقفة في مكان واحد، مما يؤدي إلى هطول المزيد من الأمطار، لذلك من المرجح أن تستمر هذه المجاميع الموسمية الكبيرة للأعاصير المدارية في المستقبل ".