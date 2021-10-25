شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه ميزة "broadcast " في واتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو تطبيق مراسلة مجاني يتيح لك التواصل بسهولة مع الأصدقاء والزملاء وأفراد الأسرة عن طريق إرسال الرسائل والصور وإجراء مكالمات الفيديو والصوت، فيما تتيح لك ميزة قائمة البث أو"broadcast في واتس آب إرسال رسالة إلى العديد من جهات الاتصال في وقت واحد، حيث أن قائمة البث هي قائمة محفوظة لمستلمي الرسائل الذين يمكنك إرسال رسائل البث إليهم بشكل متكرر دون الحاجة إلى تحديدهم في كل مرة.

كيف تنشئ قائمة بث على واتس آب؟ - افتح واتس آب على هاتفك المحمول.

- اضغط على النقاط العمودية الثلاث في الزاوية اليمنى.

- الآن، اضغط على خيار "بث جديد".

- ابحث عن جهات الاتصال التي تريد إضافتها إلى القائمة.

- علاوة على ذلك، اضغط على علامة الاختيار.

- أثناء إرسال رسالة إلى قائمة البث، سيتم إرسالها إلى جميع المستلمين في القائمة، سيتلقون الرسالة كرسالة عادية.

كيف يمكنني إرسال رسالة إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بي على واتس آب بدون بث؟ - إذا كنت ترغب في إرسال رسائل إلى جميع جهات الاتصال الخاصة بك دون استخدام ميزة بث واتس آب، فيمكنك إنشاء مجموعة واتس آب، ويمكنك تحديد جهات اتصال متعددة لتشكيل مجموعة واتس آب وإرسال رسالة مرة واحدة.