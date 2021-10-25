شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: التلوث الناتج عن البلاستيك سيتفوق على الفحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوقع تقرير جديد أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة في الولايات المتحدة ستتجاوز انبعاثات الفحم بحلول نهاية العقد، حيث سيأخذ التلوث البلاستيكي معنى آخر وفقا لما نقله موقع arstechnica.

وقال جوديث إنك رئيس شركة Beyond Plastics ووكالة حماية البيئة السابقة فى الولايات المتحدة:"على عكس القمامة البلاستيكية التي تخنق المجارى المائية ، فإن التأثير المدمر لصناعة البلاستيك على المناخ يحدث تحت الرادار، مع القليل من التدقيق العام وحتى مساءلة حكومية أقل"، ووفقا للتقرير قد يأخذ التلوث البلاستيكي معنى آخر، حيث يتوقع تقرير جديد أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الصناعة في الولايات المتحدة ستتجاوز انبعاثات الفحم بحلول نهاية العقد.

ويعد البلاستيك مصدرًا كبيرًا للتلوث الكربوني ولكن غالبًا ما يتم تجاهله. يصل الإنتاج في الولايات المتحدة ما لا يقل عن 232 مليون طن متري من غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لتقرير صادر عن كلية بينينجتون ومنظمة Beyond Plastics غير الربحية، من المتوقع أن يصدر إنتاج البلاستيك 55 مليون طن أخرى بحلول عام 2025 إذا تم تشغيل 42 مصنعًا مخططًا لها حاليًا أو قيد الإنشاء.

في العام الماضي، أنتجت طاقة الفحم في الولايات المتحدة 786 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهي كمية من المتوقع أن تنخفض نظرًا لأن محطات الطاقة التي تعمل بالفحم تفوق منافستها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبين عامي 2019 و 2020 انخفض التلوث الكربوني المنسوب إلى الفحم بمقدار 166 مليون طن، مع استمرار الفحم في الانخفاض وارتفاع مستوى البلاستيك.

ويتجاوز تلوث الكربون من أجزاء أخرى من الاقتصاد التلوث الناتج عن البلاستيك، ولكن مع إزالة الكربون من القطاعات الأخرى ، يقوض النمو المستمر للانبعاثات في الصناعة هدف الرئيس الأمريكى جو بايدن للوصول إلى صافي تلوث الكربون بحلول عام 2050.

مصادر لا تعد ولا تحصى

يأتي جزء كبير من تلوث الكربون بالبلاستيك من عمليات التكسير ونقل الغازات المستخدمة في الإنتاج. أحدها هو الميثان ، وهو غاز دفيئة قوي يسخن الغلاف الجوي 86 مرة أكثر من نفس الكمية من ثاني أكسيد الكربون على مدار 20 عامًا.

يقول التقرير إن التسريبات عند رؤوس الآبار وعلى طول خطوط الأنابيب تخلق 36 مليون طن من التلوث الكربوني، تُستخدم أجزاء أخرى من الغاز الطبيعي، مثل الإيثان، كمواد وسيطة، ويؤدي تكسيرها إلى إنتاج 70 مليون طن أخرى، تنتج المواد الأولية البلاستيكية الأخرى مثل الفحم والأمونيا 28 مليون طن إضافية.

ويعد حرق النفايات البلاستيكية مسؤول عن 15مليون طن من التلوث الكربوني، ويقول التقرير إنه حتى ما يسمى بـ"إعادة التدوير الكيميائي"، والذي يستخدم عادةً حرارة عالية لإذابة البلاستيك إلى أجزاء مكونة، يمكن أن يضيف 18 مليون طن أخرى بحلول عام 2025.

وقالت رابطة صناعة البلاستيك إن التقرير يتجاهل بعض فوائد البلاستيك التي يمكن أن تعوض بعض التلوث المرتبط بالإنتاج، "البلاستيك أخف وزنا وأكثر متانة من البدائل ويقلل من الوزن الإجمالي للمنتجات.

قال متحدث باسم E&E News إن المنتجات الأخف تتطلب وقودًا أقل لنقلها، وقال المتحدث: "إذا تم استبدال العبوات البلاستيكية بمواد أخرى، فإن النفايات واستهلاك الطاقة سيتضاعف، والوزن والتكاليف سيتضاعف أربع مرات".

ويدعي مجلس الكيمياء الأمريكي، وهو اتحاد تجاري لشركات المواد الكيميائية الأمريكية، أن بدائل العبوات البلاستيكية سيكون لها آثار كربونية أكبر بمقدار 2.7 مرة.

تتوافق نتائج التقرير الجديد مع الجهود السابقة التي بذلها مركز القانون البيئي الدولي، والتي وجدت أنه بحلول عام 2050، قد يصل تلوث الكربون من البلاستيك إلى 2.5 مليار طن متري في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من الضعف حاليا.

وتميل مرافق إنتاج البلاستيك أيضًا إلى التركيز بالقرب من المجتمعات التي تتحمل عبء التلوث بشكل غير متناسب، لاحظ مؤلفو التقرير الجديد أن "أكثر من 90٪ من تلوث المناخ الذي تبلغ عنه صناعة البلاستيك لوكالة حماية البيئة يحدث في 18 مجتمعًا، معظمها على طول سواحل تكساس ولويزيانا"، "الأشخاص الذين يعيشون على بعد 3 أميال من هذه التجمعات البتروكيماوية يكسبون 28٪ أقل من متوسط ​​دخل الأسرة الأمريكية ويزيد احتمال أن يكونوا ملونين بنسبة 67٪."