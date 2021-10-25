شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار سيارات تسلا الكهربائية للمرة الثانية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت سيارات Tesla ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار وهو الثانى هذا الشهر ومع ذلك لم يتم زيادة سعر جميع إصدارات كل طراز، وفقا لتقرير " digitartlend" التقنى.

وعلى سبيل المثال، ارتفع طراز Model 3 Standard Range Plus بمقدار 2000 دولار إلى 43990 دولارًا، بينما ظل طراز Tesla Model 3 Long Range AWD بسعر 49990 دولارًا أمريكيًا، ويبقى أداء Tesla Model 3 عند 57990 دولار.

أما بالنسبة لمركبة Tesla من طراز Y فقد زاد المحرك طويل المدى ثنائي المحرك بمقدار 2000 دولار إلى 56990 دولارًا ، بينما ظل الطراز Y Performance عند 61990 دولارًا.

وشهدت سيارات الطراز S و Model X الأساسية اسعار أكبر، والتى ستعيدك الآن إلى 94،990 دولارًا و 104،990 دولارًا على التوالى، مما يمثل زيادة قدرها 5000 دولار.

لم تقدم شركة Tesla بقيادة رجل الأعمال الملياردير Elon Musk سببًا لرفع الأسعار مؤخرًا، والتغييرات التي دفعت أسعار تسلا للارتفاع في النصف الأول من هذا العام تُعزى إلى "ضغوط سلسلة التوريد الرئيسية على مستوى الصناعة.

وتعرضت شركات صناعة السيارات على مستوى العالم هذا العام لنقص في الرقائق التي تشغل برامج المركبات، ولقد تأثرت تسلا بهذا إلى حد ما، وعلى الرغم من أن مهندسيها وجدوا طريقة لتقليل التأثير عن طريق إعادة كتابة البرامج حتى تتمكن من العمل مع شرائح بديلة.

وسيحتاج بعض العملاء الذين يطلبون سيارة Tesla إلى التحلي بالصبر أيضًا، حيث أصبحت أوقات الشحن أطول لعدد من الطرز.

كما أن تاريخ التسليم في الولايات المتحدة للطراز 3 Standard Range Plus هو حاليًا يونيو 2022، ويظهر تاريخ سابق لشهر نوفمبر لإصدار الأداء وديسمبر للطراز طويل المدى.

ولن يتم شحن الطراز Y Long Range حتى مايو 2022 ، بينما يُظهر الأداء حاليًا تاريخ التسليم في ديسمبر 2021، واطلب الموديل S Long Range الآن وسيصل إليك في يونيو 2022، ومع ذلك سيصل الموديل S Plaid في وقت سابق في ديسمبر وأخيرًا يعرض الطراز X Long Range تاريخ التسليم فى سبتمبر 2022 ، مع شحن الإصدار Plaid في يوليو 2022.

وتأتى أحدث التطورات في الأسعار مع قيام تسلا يوم الأحد بسحب أحدث إصدار (10.3) من برنامج FSD لمساعدة السائق بعد أن قام Musk بالتغريد بأن السائقين كانوا "يرون بعض المشكلات" معه، يعني سحب الإصدار 10.3 من FSD أنه يتعين على السائقين الآن استخدام الإصدار 10.2 حتى يتم سحق الأخطاء الموجودة فى الإصدار الأخير بشكل صحيح.