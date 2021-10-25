شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسحب أحدث نسخة تجريبية للقيادة الذاتية الكاملة بعد يوم من الإصدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحبت تسلا أحدث إصدار من بيتا للقيادة الذاتية الكاملة (FSD) بعد أقل من يوم من طرحه لبعض مالكي المركبات، وقررت الشركة العودة مؤقتًا إلى الإصدار 10.2 من FSD بعد تقارير من بعض السائقين عن تحذيرات الاصطدام الكاذبة، والفرملة المفاجئة دون أي سبب واضح، واختفاء خيار Autosteer من بين أمور أخرى حسبما نقل موقع Digitartlends.

وفي تغريدة أكد رئيس تسلا إيلون ماسك أن فريقه قرر سحب الإصدار 10.3 حتى يتم التعامل مع الأخطاء.

وقال ماسك في تغريدته: "رؤية بعض المشكلات مع الإصدار 10.3، وبالتالي العودة إلى الإصدار 10.2 مؤقتًا"، مضيفًا: "يرجى ملاحظة أن هذا متوقع مع برنامج بيتا، من المستحيل اختبار جميع تكوينات الأجهزة في جميع الظروف باستخدام ضمان الجودة الداخلي، ومن ثم الإصدار التجريبي العام ".

ظهرت Tesla لأول مرة FSD منذ 12 شهرًا لعدد صغير من السائقين المختارين، على الرغم من الاسم، فإن FSD هي في الواقع ميزة مساعدة السائق، حيث يتوقع من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة وأعينهم على الطريق في جميع الأوقات.

تم إطلاق الإصدار 10.2 من FSD في وقت سابق من هذا الشهر، مع إتاحة البرنامج التجريبي للسائقين الذين سجلوا درجات ممتازة في اختبار نقاط السلامة الجديد من Tesla، والذي يحلل بيانات السيارة لحساب تصنيف السلامة لكل سائق، بالنسبة لـ 10.3، خففت Tesla مستوى الدخول قليلاً وسمحت للمالكين المؤهلين بدرجة 99/100 بتلقي برنامج FSD، تم تصميم النظام لمنح Tesla درجة من الثقة في أن FSD beta يتم اختبارها من قبل السائقين الذين يظهرون مستوى عالٍ من المسؤولية عندما يكونون خلف عجلة القيادة.

ويتم مراقبة أداء المركبات المزودة بأنظمة مساعدة السائق عن كثب من قبل المنظمين، واجهت تسلا انتقادات بسبب الأسماء التي تستخدمها لأنظمتها الخاصة - الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة- والتي يعتقد البعض أنها يمكن أن تدفع مالكي تسلا إلى أن يكونوا أقل انتباهاً عندما يكونون خلف عجلة القيادة.

في أغسطس أطلقت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تحقيقًا في نظام الطيار الآلي في تسلا بعد عدد من الحوادث التي شهدت اصطدام سياراتها بمركبات الطوارئ، كما كانت وكالة السلامة تبحث في حوادث أخرى تتعلق بمركبات تسلا.

وقررت Tesla أن تسلك الطريق الحذر من خلال التراجع السريع عن أحدث إصدار تجريبي من FSD حتى تتمكن من حل المشكلات التي تم إبرازها.