شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير أصغر وحدة ألعاب محمولة باليد فى العالم بحجم عقلة الأصبع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مهندسون بتطوير أصغر جهاز ألعاب "محمول باليد" فى العالم، حيث تتميز هذه الأجهزة بحجمها القريب من حجم الطابع البريدى وتعمل مثل أى جهاز كامل، كما يمكن تعليقها في ميدالية المفاتيح بسهولة، وفقا لما نقله موقع "racunalo".

يطلق على الجهاز اسم Thumby، وهو ليس أكبر بكثير من طرف الإبهام، حيث يبلغ حجمه (3 × 1.8 × 0.85 سم)، ومع ذلك، هناك مساحة كافية لوحدة تحكم تتيح لك تشغيل الشخصية في اللعبة في أربعة اتجاهات، وزرين، وشاشة OLED (أبيض وأسود، بدقة 72 × 40)، ومكبر صوت، وميكروفون، ومنفذ USB نوع ميكرو، ووصلة لربطه بحلقة المفاتيح.



التقرير من المصدر الاجنبى

ويقول التقرير إن الجهاز مزود بـ 5 ألعاب قديمة مثبتة مسبقا، بما في ذلك الألعاب الكلاسيكية الصغيرة، ويمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء ألعابهم الخاصة باستخدام لغة البرمجة MicroPython، ومشاركة اللعب مع اللاعبين الآخرين.



استخدام اللعبة



اللعبة فى الميدالية



الميدالية معلق بها اللعبة الصغيرة



اللعبة فى ميدالية سيارة

في سياق آخر، يشار إلى أن لعبة فيديو "سوبر ماريو براذرو" لم يتم فتحها، من إنتاج عام 1985، بيعت - فى وقت سابق - بأعلى سعر هو 2 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي الذي تم تسيجله قبل أقل من شهر، عندما تم بيع نسخة مختومة من لعبة "سوبر ماريو 64" بمبلغ 1.56 مليون دولار في مزاد.

ووفقًا لموقع "رالي" الذي بيعت منه لعبة "سوبر ماريو براذرز"، فإن اسم المشتري كان مجهولاً، والذي كان اشتراها الموقع بـ140 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، ووافق المساهمون على بيعها إلى جامع مقتنيات مجهول، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويختلف موقع "رالي" عن المزادات التقليدية التي يتم فيها بيع المقتنيات النادرة، إذ أنه يشتري المقتنيات الأخرى مثل الكتب المصورة ويحولها إلى شركات صغيرة يمكن للناس شراء أسهم فيها على شكل استثمار، إذا قدم شخص ما عرضا لشراء المقتنيات، فإن هؤلاء المستثمرين يصوتون على بيعها.