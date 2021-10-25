تطوير سيارة طائرة يمكن لأي شخص امتلاكها والتحليق بها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 25 أكتوبر 2021 01:23 مساءً - قامت شركة ناشئة من السويد بتطوير سيارة طيران شخصية “يمكن لأي شخص الطيران بها ” تسمى Jetson One، وهي متاحة مقابل 66,000 جنيه إسترليني (92,000 دولار).

تم إطلاق جميع طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية (vtol) هذا الشهر، بعد ثلاث سنوات من إصدار الشركة نموذجاً أولياً “لإثبات المفهوم” في 2018.

وقال المؤسس المشارك لـ Jetson بيتر تيرنستروم :”مهمتنا هي جعل الرحلة متاحة للجميع. Jetson one هي طائرة هليكوبتر كهربائية يمكنك امتلاكها وتطييرها. نحن نعتزم جعل الجميع طيارين”.

يمكن لمروحية kit-copter ذات المقعد الواحد، والتي يمكن تركيبها في المنزل، التحليق بسرعة 63 ميلا ًفي الساعة بفضل إطار الألمنيوم الخفيف وألياف الكربون ومحرك بقوة 118 حصان.

ومع ذلك، فقد باعت الشركة بالفعل كل السيارات التي يبلغ وزنها 198 رطلاً لإنتاج سنة 2022، مع إنتاج 12 وحدة فقط، وهناك ثلاث منها باقية فقط لعام 2023.

سميت السيارة باسم Jetsons، وهي “عائلة مستقبلية” كرتونية خيالية تم إنشاؤها في أوائل الستينيات بواسطة Hanna-Barbera Productions، بما في ذلك السيارات الطائرة التي تشبه الجسم الغريب.

وهي مصممة في المقام الأول للعب، بدلاً من أن تكون وسيلة نقل شخصية حقيقية، كما أنها تملك مسافة تشغيل قصوى تبلغ حوالي 15 ميلاً.

يعتمد ذلك الوقت على طيار يزن حوالي 13 حجراً، أولئك الذين يزنون أقل أو أكثر لديهم وقت طيران أكبر أو أقل قبل أن يحتاجوا إلى العودة إلى الشحن.

إنّ حجم السيارة هو 112 × 95 × 41 بوصة، ولها أذرع دعامة مصممة لتفتح على نفسها.

يتطلب حجز بناء Jetson One ذات المقعد الواحد إيداعاً بقيمة 16,000 جنيه إسترليني (22,000 دولار)، وعندما يصل، يتم تجميعها إلى النصف، ويتم بناء النصف الثاني في المنزل.

وتعتبر الطائرة “أوكتوكوبتير” أي مع أربعة أذرع تمتد من جسم الطائرة، كل منها يحتوي على زوج من الدوارات التي تساعد على رفعها.

في الولايات المتحدة، يتم تصنيفها كطائرة خفيفة للغاية، مما يعني أنه لا يلزمك الحصول على ترخيص تجريبي لتشغيل السيارة، وفقاً لـ Jetson.

يتم نقلها جواً باستخدام رافعة صغيرة، عصا التحكم ودواسة، وتأتي مع جهاز كمبيوتر على متن الطائرة الذي يحافظ على استقرارها أثناء الطيران ويراقب أي عقبات على الأرض.

يمكنها أن ترتفع إلى 4,921 قدماً، على الرغم من أنه في الفيديو التشغيلي، يبقيها الطيار قريبة نسبياً من الأرض.

قد يرجع ذلك إلى حقيقة أنها تعمل فقط لمدة 15 دقيقة وهي ما يعادل مدة شحن واحدة، وهذا يعني أنه قد لا يكون هناك وقت لتحديد أعلى ارتفاع للطيران.

إنّ النظام على متن الطائرة قادر على التحليق والهبوط بلطف على الأرض إذا كان الطيار يتحكم بالأمور بيديه، ولكن هناك أيضاً المظلة البالستية إذا حدث أي نفاد في الطاقة أو فشل في المحرك.