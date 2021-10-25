شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة إطلاق آلاف الأقمار الصناعية فى المدار تهدد وصول البشرية للفضاء والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صجيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال جيم بريدنشتاين، مدير ناسا السابق في شهادته، أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، "التحدي هو أننا نبدأ حقبة من الأبراج الكبيرة متعددة الأقمار الصناعية عندما تطبق قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بشأن تخفيف الحطام على أساس كل قمر صناعي".
وأضاف بريدنشتاين، "الحكومة الأمريكية والحكومات في جميع أنحاء العالم تفشل في إدارة مخاطر الاصطدام بشكل صحيح."
وحذر بريدنشتاين، "إذا لم يتم التعامل مع المشكلة، فإن النتيجة ستكون فقدان القدرة على الوصول إلى الفضاء تمامًا، مما يؤدي إلى تدمير ليس فقط اتصالات الأقمار الصناعية، ولكن أيضًا رحلات الفضاء البشرية، والأمن القومي، والتنبؤ بالطقس، والإغاثة في حالات الكوارث، وعلوم المناخ، وغير ذلك الكثير".
وقال بريدنشتاين خلال الإحاطة: "من المتوقع حدوث زيادات كبيرة في حوادث الاصطدام في الفضاء، والحطام الفضائي الجديد في غضون سنوات قليلة فقط، فعلى المدى الطويل، يتم تدمير الأقمار الصناعية بالحطام والاصطدام بشكل أسرع من إطلاقها."