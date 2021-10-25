شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة التقاط الصور الأولى للأرض من الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أول صورة لكوكبنا من خارج الأرض في 24 أكتوبر 1946، وتمكن سكان الأرض من رؤية نفسهم من الخارج، حيث التقط صاروخ V-2 أول صورة على الإطلاق للأرض من الفضاء، وفي حين أن هذه الصور كانت بالأبيض والأسود إلا أنها كانت أهم صورة على الإطلاق، لأنه لم ير أحد الأرض من الفضاء من قبل.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، أطلق الصاروخ V-2 من قاعدة الصواريخ White Sands في نيو مكسيكو، وحمل كاميرا صور متحركة مقاس 35 ملم تلتقط إطارًا جديدًا كل ثانية ونصف.



كوكب الارض فى أول صورة

وحلق الصاروخ على ارتفاع حوالي 65 ميلاً قبل أن يسقط على الأرض، لكن تم تدمير كل من الصاروخ والكاميرا بعد اصطدامهما بالأرض بسرعة حوالي 340 ميل في الساعة.

ومع ذلك نجا الفيلم من هذا الحادث لأنه كان محميًا داخل غلاف فولاذي، وكان على العلماء الخروج إلى صحراء نيو مكسيكو لاستعادة الفيلم، وعندما رأوا الصور لأول مرة، كان العلماء يقفزون حرفيًا من الفرح لهذا الأمر غير المسبوق.