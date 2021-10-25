شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تخصيص نموذج جوجل لأشخاص محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تنشأ استبيان أو اختبار ما الكترونى من خلال نموذج جوجل ثم تخصيصه لبعض الأشخاص بعينها، حتى لا يكون متاح للجميع، وذلك من خلال استخدام الإعدادات في الجزء العلوي من النموذج، حيث نقدم لك الخيارات المضمنة وفقا لما ذكره موقع "business insider":

• اجمع عناوين البريد الإلكتروني من أولئك الذين تريدهم أن يحصلوا على النموذج الخاص بك.

• اختر ما إذا كنت تريد منح المستجيبين خيار الحصول على نسخة من ردودهم أو إرسالها تلقائيًا أم لا.

• امنح الأشخاص خيار تعديل ردودهم بعد الإرسال.

كما أنه عند الضغط فوق إرسال في الزاوية العلوية اليمنى من النموذج، سيكون لديك أيضًا خيار إضافة الإعدادات التالية:

•عناوين البريد الإلكتروني

• سطر الموضوع (إذا لم يعجبك عنوان النموذج الافتراضي)

• الرسالة (إذا كنت لا تحب الخيار الافتراضي)

• نموذج في البريد الإلكتروني (يمكنك الحصول على رابط الرسالة أو تضمينها في البريد الإلكتروني)

كيفية عرض الردود على النموذج وحفظها

يمكنك بمجرد إرسال النموذج الخاص بك، عرض الردود بالذهاب إلى النموذج والضغط فوق الردود في شريط الأدوات العلوي، ومن هناك، ستتمكن من رؤية ملخص لجميع الردود، بالإضافة إلى إجابات لأسئلة وإجابات محددة من جانب كل مستجيب.