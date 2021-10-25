شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بنك طاقة جديد يستطيع شحن أكثر من ماك بوك معًا فى وقت واحد.. اعرف إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم شحن حواسيب ماك بوك عبر منفذ USB C الذي يدعم تقنية Thunderbolt، لذلك يمكنك استخدام أي مزود طاقة يوصل الطاقة بقوة 100 واط.

وذلك ما دفع شركة Hyper لتعلن عن بنوك طاقة جديدة تنتج 245 واط باستخدام تقنية GaN ومنفذ USB C، وفقا لتقرير البوابة العربية للاخبار التقنية .

ويوفر كل بنك طاقة 4 منافذ USB C، وذلك حتى تتمكن من شحن جميع أجهزتك المختلفة معًا باستخدام البنك.

بنك الطاقة Hyper قادر على شحن أكثر من ماك بوك معًا

ولا تستخدم بنوك الطاقة الجديدة تقنية USB C PD3.1 المعلن عنها مؤخرًا، وذلك على الرغم من قدرتها لإنتاج 245 واط.

ويعتبر مجموع جميع منافذ الطاقة الخاصة بها 245 واط، ولا يمكن لمنافذ الطاقة أن تتجاوز هذا الرقم.

ويعمل كل منفذ بقوة قصوى تصل إلى 100 واط، لذلك لا يمكنها شحن حواسيب ماك بوك برو الجديد التي تطلب 140 واط للشحن السريع.

ولم تكتفي الشركة بالإعلان عن بنك الطاقة فقط، بل قامت بالإعلان عن مقبس شحن جديد يستخدم التقنية نفسها.

ويأتي بنك الطاقة بسعة 27 ألف مللي أمبير للساعة، وهذا يعني أنك تستطيع الصعود إلى الطائرة معه بكل سهولة.

كما يقدم بنك الطاقة 4 منافذ USB C، ويستطيع كل منفذ العمل بقوة 100 واط تقريبًا، وتستطيع توصيل جهازين يستخدمان الطاقة بقدرة 100 واط معًا وجهاز ثالث يستخدم الطاقة بقوة 45 واط.

ولذلك تستطيع شحن جهازين ماك بوك يستخدمان الطاقة حتى 100 واط لكل جهاز بمجموع 200 واط، وبعد ذلك تقوم بتوصيل جهاز يستخدم الطاقة بقوة 45 واط، وبذلك تقوم بشحن ثلاثة أجهزة معًا.

ويمكن أن يكون الجهاز حاسوب آيباد أو هاتف آيفون، كما تستطيع توصيل حاسوب ماك بوك مع آيباد وآيفون معًا.

وتتنوع الاستخدامات الخاصة بمثل بنك الطاقة هذا، حيث يأتي بسعة كبيرة مناسبة لشحن أكثر من جهاز.

ولا يعتبر هذا الجهاز الأول من نوعه، حيث قدمت شركة Zendure سابقًا أجهزة بسعة كبيرة مثل هذه،

ولكن يعتبر الجهاز الأول الذى يستخدم معايير الشحن السريع عبر منافذ USB C وعبر أكثر من منفذ بالجودة ذاتها.