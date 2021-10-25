شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تضيف أدوات لمساعدة صناع المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختبر منصة إنستجرام بعض خيارات تحقيق الدخل الجديدة لصناع المحتوى، وذلك بهدف مساعدة أبرز مستخدميها في زيادة الأرباح المحتملة إلى أقصى حد من خلال ترتيبات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.

وهناك أولاً مجلد رسائل “الشراكات” الجديد داخل الرسائل المباشرة، الذي يمثل مساحة مخصصة لتتبع فرص المحتوى المدعوم.

وجنبًا إلى جنب مع مجلدي "أساسي" و"عام" و "الطلبات"، تختبر المنصة أيضًا قسم "رسائل الشراكة" الجديد في صندوق الوارد.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تتم تصفية هذه الرسائل من خلال منصة مدير العلامة التجارية Collabs عبر فيسبوك، أو عبر خيار بحث جديد عن العلامة التجارية، مما يسهل التواصل مع صناع المحتوى الذين يتابعون حساب علامتهم التجارية أو أبلغوا بأنهم منفتحون على العمل معهم.

وهذا يعني أيضًا أن جميع العلامات التجارية التي تتواصل عبر هذا المجلد تلتزم بسياسات تحقيق الدخل من الشريك، كمؤهل لأدوات الاتصال الجديدة.

كما تجرب المنصة أيضًا خيار واجهة متجر رقمي جديد لصناع المحتوى الذين يشاركون في برنامج الشركاء التابعين لها، ويوفر ذلك طريقة أخرى للمبدعين الفرديين للترويج للمنتجات المدعومة لجمهورهم.

ويتمكن صناع المحتوى الآن بشكل أساسي من إنشاء متاجرهم الخاصة للمنتجات التي يعتمدونها. ويوفر ذلك المزيد من فرص الظهور للعلامات التجارية، والمزيد من خيارات مشاركة الأرباح لصناع المحتوى.

ويمنح الخيار العلامات التجارية القدرة على الوصول إلى المجتمعات النشطة لهؤلاء المستخدمين، ويتم حاليًا اختبار الخيار مع صناع المحتوى الأمريكيين الذين يشاركون في برنامج الشراكة الأصلي للمنصة.

علاوة على ذلك أطلقت المنصة أيضًا إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية في Reels، وهي خطوة أخرى نحو تحقيق الدخل من تنسيق الفيديو القصير.

وقالت إنستجرام: جلبنا المحتوى المرتبط بعلامة تجارية إلى Reels في وقت سابق من هذا العام، ونجلب الآن إعلانات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية في Reels.

ويشبه الخيار إلى حد كبير علامات المحتوى المرتبط بعلامة تجارية في المنصة لمنتج Reels، ولكن باستخدام علامة “برعاية” بدلاً من “شراكة مدفوعة”.

ويعطي ذلك العلامات التجارية مزيدًا من القدرة على تعزيز التعاون مع صناع محتوى Reels.

وتمثل Reels طريقة حقيقية للجذب في ظل فشل الإعلانات التقليدية في جلب نفس مستويات الاستجابة في خلاصة الفيديو القصير.

علاوة على ذلك تضيف المنصة أيضًا القدرة على تعزيز الخلاصة ومشاركات القصص لتصبح إعلانًا، وذلك من خلال خيار تعزيز المحتوى المرتبط بعلامة تجارية.