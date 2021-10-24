شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن منع ظهور الصور فى بحث آيفون ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد آبل على خاصية بحث مكثفة تقوم بفحص الجهاز بأكمله سواءً كان حاسوب ماك بوك أو هاتف آيفون، وتستطيع هذه الخاصية التعرف على محتوى الصور الموجودة فيه هاتفك، ومن ثم تقوم بإظهار الصور التي تحتوي على الكلمات التي قمت بالبحث عنها، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وهذا يعني إن قمت بالبحث عن كلمة حشرات، وكنت تمتلك صورًا للحشرات في هاتفك، فإن هذه الصور تظهر فى البحث، وبينما قد تكون هذه الخاصية مناسبة ومريحة للبعض، إلا أنها تمثل خرقًا للخصوصية، حيث تظهر الصور لأي شخص يقوم بالبحث.

وذلك يعني أن بعضًا من صورك الشخصية قد تظهر إن قام أحد أصدقائك باستخدام مربع البحث، كما تجعل هذه الصور مربع البحث مزدحمًا.

منع ظهور الصور في بحث آيفون.

ويمكنك حل هذه المشكلة بخطوات بسيطة وسريعة، حيث تحتاج لاتباع الخطوات التالية:

وتوجه في البداية إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتف آيفون، ومن ثم اختر تطبيق الصور، وبعد ذلك اضغط على سيرى والبحث، وبداخل هذه القائمة قم بإغلاق خاصية عرض المحتوى في نتائج البحث، وبذلك تمنع الصور من الظهور في شريط بحث Spotlight.

ويمكنك استخدام البحث داخل تطبيق الصور ذاتها، حيث تستطيع البحث عن أى صورة ترغب بها أو البحث عن محتواها عبر التطبيق، وتستطيع استخدام هذه الخطوات والطريقة ذاتها مع أي تطبيق تظهر نتائجه في مربع البحث وأنت لا ترغب في رؤيتها هناك.

الخصوصية و iOS 15

وأطلقت آبل منذ فترة تحديث iOS 15 الجديد الذي يسمح لك بحماية خصوصيتك عبر الإنترنت من خلال الكثير من المميزات الجديدة.

وتستطيع عبر iOS 15 إخفاء وجودك على الإنترنت بشكل كامل، وذلك بدايةً من بريدك الإلكتروني الذي تقوم بالتسجيل به في المواقع.

ووصولًا إلى عنوان هاتفك الإلكتروني iP Address الذي يستخدمه الهاتف للدخول للإنترنت، وذلك بفضل خاصية Private Rely.

كما أتاحت آبل للمستخدمين القدرة على التحكم في صلاحيات التطبيقات والأمور التي تقوم بها التطبيقات عبر هذه الصلاحيات، لذلك أصبحت قادرًا على مراقبة تطبيقاتك ومعرفة التطبيقات التي تستخدم الصلاحيات بكثرة وشكل غير مبرر، وتنطبق أغلب هذه التحديثات على أجهزة آيباد مع iPadOS 15 أيضًا بالإضافة إلى Monterey فى ماك.