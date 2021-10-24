إن كنت ترغب بزيادة السعة التخزينية لـ”إكس بوكس” فإليك هذه الطريقة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2021 11:00 مساءً

كشفت شركة البرمجيات والإلكترونيات الأمريكية العملاقة سان فرانسيسكو عن خيارين جديدين من سيجيت لزيادة السعة التخزينية لجهازي ألعاب الكمبيوتر إكس بوكس إكس وإكس بوكس إس، وهو ما يفيد عند امتلاء بطاقة التخزين الداخلية للجهاز بالألعاب والحاجة إلى إضافة ألعاب جديدة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن بطاقات الذاكرة الإضافية من سيجيت ليست رخيصة، حيث يبلغ سعر البطاقة سعة 512 جيغابايت 140 دولار، وسيتم طرحها في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويمكن حجز هذه البطاقات في سلاسل متاجر وول مارت حالياً.

وكانت البطاقة الإضافية المتاحة من سيجيت لأجهزة الألعاب إكس بوكس هي البطاقة التي تبلغ سعتها تيرا بايت وسعرها 220 دولار.

يذكر أن سعة الذاكرة الداخلية لجهاز الألعاب إكس بوكس إكس البالغ سعره 499 دولار تبلغ تيرا بايت، في حين تبلغ سعة الذاكرة الداخلية في جهاز إكس بوكس إس البالغ سعره 299 دولار 512 جيغابايت.

ونظراً لأن جهاز إكس بوكس إس لا يحتوي على محرك أقراص ضوئية مثل إكس بوكس إكس، فإن أصحاب الجهاز الأول يحتاجون إلى تنزيل كل الألعاب عبر الإنترنت مما يؤدي إلى امتلاء ذاكرته الداخلية بسرعة.